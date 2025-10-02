'Йозвяк ошибся': у Зеленского опровергли блокирование Словакией 19-го пакета санкций ЕС против России

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк заявил, что Словакия блокирует 19-й пакет санкций Европейского Союза против страны-агрессора РФ. Однако в Украине отметили, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом в телеэфире заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. В то же время он признал, что "были некоторые технические моменты" со стороны Словакии и некоторых других партнеров.

О чем писал Йозвяк

В пятницу, 26 сентября, журналист написал в соцсети Х, что послы ЕС впервые обсудили пакет санкций против РФ.

"Вероятно, зеленого света не будет накануне саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия блокирует пока что", – отметил Йозвяк.

Уже в среду, 1 октября, он сообщил, что европейские лидеры не договорятся о санкциях против России в Копенгагене. Однако, по его словам, есть надежда, что послы стран ЕС смогут дать зеленый свет этим мерам, когда встретятся в пятницу.

Что сказали у Зеленского

Владислав Власюк отметил, что информация о том, что Словакия якобы блокирует 19-й пакет санкций Евросоюза против РФ, не соответствует действительности.

"Йозвяк обычно действительно неплохо осведомлен, но конкретно в этом случае он не прав. Не было блокировки со стороны Словакии, а были некоторые технические моменты по состоянию на пятницу со стороны и Словакии, и некоторых других партнеров. Но речь не шла о позиции, знаете, на блокировку – это когда говорят: "Нет, мы это не будем поддерживать". Нет, такого не было. Поэтому ни о каком блокировании речи не шло и не идет", – заверил он.

По мнению Власюка, в эту пятницу санкционный пакет будет одобрен именно в том виде, в котором его презентовала Европейская комиссия.

"То есть, в том числе, с вот этими ускоренными темпами отказа от сжиженного природного газа из России... и с другими ключевыми положениями, которые в этом пакете, к счастью, есть и к счастью, добавились после консультации европейских санкционных коллег с американскими", – добавил уполномоченный.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия официально представила предложения для 19-го пакета санкций против России. Проект направлен преимущественно на ограничение торговли российской нефтью, борьбу с "теневым флотом", а также работу кремлевских банков и криптовалютных платформ. Кроме того, запланирован досрочный полный отказ ЕС от российского сжиженного газа и серьезный удар по энергогигантам "Роснефть" и "Газпромнефть".

