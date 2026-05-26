И позвонил Макрон Лукашенко впервые за четыре года, и было это 24 мая, сразу после того, как российские ракеты ударили по Киеву. И сказал ему: не втягивайся в войну, потому что будут последствия. И увидел Лукашенко, что хорошо оно. И послал Трамп своего посланника Коула в Минск, и договорился Коул об освобождении 430 политзаключенных, и снял Трамп санкции с белорусских калийных компаний. И увидел Лукашенко, что хорошо и это. И попросил Трамп Украину, чтобы и она сняла санкции и помогла убедить Европу. И отказалась Украина. И принял Зеленский Тихановскую, и объявил Сибига новые санкции, и было это вопреки Вашингтону и Парижу. И увидел Лукашенко, что есть еще люди, которых не обманешь.

Эпическая такая история складывается)

То, что происходит вокруг Беларуси на этой неделе, подробно и глубоко освещается аналитиками. Хочу поднять дополнительный важный контекст. German Marshall Fund задокументировал четыре цикла санкций и послаблений между Западом и Минском с 1997 года, и каждый раз схема одинакова.

Лукашенко фальсифицирует выборы или давит протесты, Запад вводит санкции, Лукашенко ждет год-два, потом освобождает нескольких заключенных и начинает подавать сигналы о сближении с Западом и дистанцировании от Москвы, Запад ослабляет давление, Лукашенко берет льготы и возвращается в Москву. Сейчас у нас четвертый раунд за 25 лет: в 2020-м Лука разогнал 300 тысяч протестующих и посадил тысячи, а с лета 2024-го снова освобождает заключенных несколькими партиями и получает санкционные уступки от Вашингтона.

Есть один образ из арабской литературы, который здесь подходит лучше любого учебника. Шахерезада каждую ночь рассказывает султану новую сказку, чтобы ее не казнили утром. Лукашенко играет Шахерезаду с 1994 года: султаны меняются, то Клинтон, то Буш, то Обама, то Трамп, то Макрон, а сказка всегда одна и та же, дайте мне послабление, и я оторвусь от Москвы. Тридцать лет одно и то же обещание, ни разу не выполненное, и каждый раз новый западный лидер почему-то верит, что именно ему Лукашенко говорит правду.

И вот тут Украина делает что-то, чего раньше не делала. Наш министр иностранных дел на совместной пресс-конференции с Тихановской сказал прямо: "Не надо питать иллюзий, что любое послабление позволит оттянуть Беларусь из сферы влияния России. Не удастся. Режим слишком инкорпорирован, слишком интегрирован с россиянами." Это прямой вызов позиции Вашингтона и Парижа, сделанный публично, и для страны, которая зависит от западной помощи, это шаг чрезвычайно смелый.

Но Киев имеет аргументы, которых ни Вашингтон, ни Париж не имеют. Тысяча километров общей границы с Беларусью, длиннее чем сухопутная граница с Россией, и именно оттуда в 2022-м пришли танки на Киев, и именно оттуда сейчас управляют дальнобойными дронами. Полк Калиновского, белорусские добровольцы в составе ВСУ, которые в случае освобождения Беларуси будут претендовать на роль новой элиты, связанной с Киевом, а не с Москвой. И репутация страны, которая понимает Россию и ее сателлитов лучше любой западной столицы.

Если посмотреть на карту, свободная Беларусь меняет геополитику Центральной Европы радикальнее, чем даже вступление Украины в НАТО. Калининград становится полностью окруженным. Балтийский коридор открывается. Тысяча километров северной границы превращается из угрозы в союзный тыл. И именно поэтому Лукашенко для Путина является стратегической необходимостью, которую Кремль будет удерживать любой ценой, и именно поэтому снятие санкций с Минска это не жест доброй воли, а подарок Москве.

Лукашенко продолжит рассказывать сказки каждому новому султану, потому что он это делает тридцать лет и останавливаться не собирается.

Поэтому можно приветствовать нашу смелую и неуступчивую политику в отношении Беларуси - это тот камень в фундамент европейской безопасности, который имеет шанс быть чрезвычайно важным.