Из Беларуси, Афганистана, России и Венесуэлы: Рубио рассказал, скольких американцев удалось освободить за первые 100 дней президентства Трампа
В республике Беларусь освободили еще одного незаконно удерживаемого гражданина Соединенных Штатов. Речь идет о белорусском политике, журналисте и юристе Юрии Зенковиче.
Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. Он отметил, что это "удалось сделать" благодаря усилиям американского президента Дональда Трампа.
"Ни один президент не делал так много и так быстро, чтобы обеспечить безопасность американцев за границей", – отметил Марко Рубио.
Госсекретарь США не уточнил, какие конкретно усилия приложил американский президент к освобождению указанного лица. Он также не сообщил, сколько по состоянию на сейчас граждан США незаконно удерживают в Беларуси.
По словам Рубио, всего "за 100 дней мы добились освобождения 47 несправедливо удерживаемых американцев по всему миру, в том числе в Афганистане, России и Венесуэле".
Хотя госсекретарь США не назвал имени освобожденного американца, американский спецпосланник по вопросам заложников Адам Белер рассказал вещателю страны, что речь идет о Зенковиче. Причем он уточнил, что обмена заключенными между Беларусью и США не было, и это было "непредвзятое действие для дальнейших переговоров".
Однако Адам Белер вообще сомневается в возможности каких-либо дискуссий с властями республики, "пока эти люди удерживают американцев".
Глава партии БНФ Зенкович еще в 2011 году получил политическое убежище в США, а в 2017 году получил и американское гражданство. В августе 2020 года он вернулся в Белоруссию для участия в протестах против фальсификации президентских выборов. В апреле 2021 года был задержан КГБ Беларуси совместно с ФСБ России в Москве.
Зенкович обвиняется в попытке военного переворота в республике, и в сговоре (при поддержке США) на покушение лично на Лукашенко и его семью. Американца приговорили к 11 годам лишения свободы.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Беларуси задержали еще одного гражданина США – теперь за попытку незаконного пересечения границы произошел в последний день марта на железнодорожной станции "Молодечно".
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