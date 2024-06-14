'Исторический день!' Зеленский сказал, в чем исключительная важность соглашения о безопасности с США

Президент Владимир Зеленский назвал историческим день, когда Украина подписала с Соединенными Штатами Америки соглашение о гарантиях безопасности. Глава государства подчеркнул, что этот документ является самым сильным соглашением между Киевом и Вашингтоном за время нашей независимости.

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Об этом президент написал на своем канале в Telegram, где также опубликовал видео исторического события. Зеленский поблагодарил Байдена, обеим партиям Конгресса США и американскому народу за поддержку, а также очертил пять пунктов, почему это соглашение очень сильное и важное для Украины.

Во-первых, как отметил президент, документ содержит детальную юридически обязывающую часть, и это надежность поддержки нашей независимости со стороны Штатов. Второе – гарантии безопасности от Вашингтона основаны "на постоянстве уровня безопасности и обороны". И не только на время этой войны, но и на время после войны.

Третье – в соглашении четко отмечено, что США поддерживают усилия Украины для победы в войне.

Четвертое – в документе прописаны хорошие позиции по оружию для защиты нашей территории. В частности, речь идет о системах ПВО Patriot, о поставках Украине эскадрилей истребителей, не ограничиваясь F-16.

Пятое – очень важно, что соглашение содержит также вопросы справедливой ответственности России за войну и за попытку уничтожить украинцев. Америка поддерживает и справедливую компенсацию ущерба, причиненного российскими ударами, и проработку путей, чтобы замороженные российские активы были использованы для защиты и восстановления Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 13 июня подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно будет действовать десять лет. В двустороннем соглашении идет речь о безопасности, направленной на укрепление обороны Украины от российских захватчиков.

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