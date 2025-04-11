IRIS-T и ракеты для систем Patriot: Украина получит от Германии новый пакет военной помощи, – Писториус

Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи, в который войдут четыре системы наземной защиты IRIS-T с ракетами. Также наши защитники получат еще 30 ракет для систем Patriot.

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Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, пишет The Guardian. По словам германского политика, лидеры планируют обсудить просьбу Киева производить ракеты по лицензии на местном уровне.

Писториуса также спросили о планах по созданию сил поддержки, к которым могли бы привлечь европейские войска в Украине, но он ответил, что "предпочитал бы не обсуждать подобные вопросы на мировых рынках" и оставаться "умным и амбициозным".

"Мы найдем способ попасть туда, куда нам нужно, но до этого нам лучше обсуждать это внутри страны, а не публично", – подчеркнул он.

Издание n-tv отмечает, что по информации Минобороны, новый военный пакет помощи включает 15 танков Leopard 1, разведывательные БПЛА и еще 100 тысяч артиллерийских снарядов. Кроме того, Борис Писториус анонсировал возможность передачи дополнительных зенитных систем Iris-T в ближайшие годы, а также поставку 1100 новых радаров наземного наблюдения.

Напомним, ранее немецкое правительство, завершающее свою каденцию, согласилось выделить Украине дополнительные 3 млрд евро на военную помощь в 2025 году. Соответствующее решение было принято 19 марта после одобрения законодателями плана фискальной реформы.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт анонсировал выделение военной помощи Украине на 3 млрд евро. По его словам, формирование пакета может состояться до конца марта. Он предполагает поставки техники и материалов как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе.

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