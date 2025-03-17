Системы IRIS-T, ракеты для Patriot и не только: в Германии рассказали о пакете военной помощи Украине на €3 млрд

Кроме переданного сегодня, 17 марта, оружия Украине, Германия в ближайшие дни разблокирует еще один пакет военной помощи нашей стране на сумму в 3 млрд евро. Он предполагает поставки техники и материалов как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе.

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Об этом рассказал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге, пишет ukrinform. По его словам, формирование пакета может состояться до конца марта.

Представитель правительства ФРГ сообщил, что речь идет преимущественно об оружии, часть которого, а именно боеприпасы, может быть передана относительно быстро. Другую часть вооружения нужно сначала изготовить. А на это уйдет несколько лет.

"Предпочтительно речь идет о системах (ПВО) IRIS-T, которые могут быть изготовлены только в ближайшие два года и затем поставлены. Речь идет о ракетах для ЗРК Patriot, которые также сначала надо изготовить. Следовательно, это смесь боеприпасов, которые можно доставить немедленно, а также боеприпасов, которые нужно заказать сейчас, чтобы их можно было доставить".

По его словам, производство систем IRIS-T сейчас очень загружено, поэтому эти дополнительные системы будут доступны для передачи ориентировочно в 2027 году. Также достаточно загружено производство ракет для систем Patriot.

В то же время, боеприпасы для артиллерии и другое вооружение, которое также предусматривается этим пакетом, может быть доставлено уже в ближайшие недели.

Также Гебештрайт объяснил, как будет проходить финансирование этого пакета.

По его словам, после голосования в Бундестаге, которое состоится уже завтра, 18 марта, предложение должно быть передано на рассмотрение Министерства финансов, которое должно все проверить с правовой точки зрения и вернуть представление в бюджетный комитет парламента.

После одобрения бюджетным комитетом по пути предоставления денег не будет препятствий. Тогда Минобороны будет формировать собственно пакет, который может состояться, по словам представителя правительства, очень быстро – до конца марта.

"А потом нам придется подождать и посмотреть, сколько времени займет процесс, прежде чем некоторые части пакета можно будет доставить в ближайшие несколько месяцев", – сказал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 17 марта, Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи. В него вошли средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, бронетехника, беспилотники и специальное оборудование.

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