Правительство Германии приняло 'прорывное' решение о выделении дополнительной военной помощи Украине: о какой сумме идет речь

Правительство Германии, завершающее свою каденцию, согласилось выделить Украине дополнительные 3 млрд евро на военную помощь в 2025 году. Соответствующее решение, называемое прорывным, было принято 19 марта после одобрения законодателями плана фискальной реформы.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление министерства финансов ФРГ. Отмечается, что покидающий свой пост канцлер Олаф Шольц настоял на смягчении правил заимствований как на необходимом условии для дополнительной помощи Украине.

Министр финансов Йорг Кукис проинформировал бюджетный комитет парламента о том, что требования для получения разрешения на выделение дополнительных средств выполнены.

Согласно заявлению Минфина ФРГ, на этот год будет направлено в Украину 2,547 млрд евро, а общая сумма, учитывая возмещение из Европейского фонда мира, составит 3 млрд евро.

Кроме того, Германия планирует выделить еще 8,252 млрд евро на военную помощь Украине в период с 2026-го по 2029 год, доведя общую сумму поддержки до более чем 11 млрд евро.

Ожидается, что бюджетный комитет Бундестага одобрит выделение средств 20 марта после принятия конституционной реформы в Федеральном совете.

Как сообщал OBOZ.UA:

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт анонсировал выделение военной помощи Украине на 3 млрд евро. По его словам, формирование пакета может состояться до конца марта. Он предполагает поставки техники и материалов как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе.

До этого, 17 марта, Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи. В него вошли средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, бронетехника, беспилотники и специальное оборудование.

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