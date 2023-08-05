Ирина Геращенко: медики на передовой просят не за себя, а за военных – им нужны дроны, тепловизоры, снаряды

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своем телеграмм-канале обнародовала фото из стабилизационного пункта недалеко от Бахмута. Сюда вместе с коллегой по фракции Марией Ионовой и депутатом Европарламента Виолой фон Крамон они привезли помощь.

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"В стабилизационном центре, расположенном в сельской амбулатории на Бахмутском направлении, после недель ада пару последних дней определенное затишье. Завезли с Марией Ионовой перевязочные материалы и немного медикаментов, ну и куда же без "Киевского торта", – пишет Геращенко.

"Нас угощают горячей кукурузой, вернувшиеся с дежурства на линии фронта медики спят, их коллеги рассказывают депутатке Европарламента Виоли фон Крамон о самых страшных на этом направлении зиме-весне", – рассказывает Ирина Геращенко.

"Владимиру Веселовскому 36 лет, у него замечательный английский. В мирной жизни – детский ортопед, директор частной клиники во Франковске. Уже полтора года он здесь, как и его коллеги из Тернополя, Хмельницкого, Киева. Здесь постоянные обстрелы, а месяц назад "грады "упали в пару метрах от госпиталя, выбив окна и повредив фасады", - отмечает депутат.

"Ребята рассказывают о своих наработанных техниках реанимации, сколько минут могут делать искусственное дыхание и в каких условиях приходится работать, чтобы спасти наших воинов. Здесь нужно больше современных скорых", - отмечает сопредседатель фракции.

"Но медики просят не за себя, а за ребят на передовой. Дроны, тепловизоры, снаряды, то, что убережет нашим воинам жизнь. Рада, что наши европейские друзья не побоялись приехать сюда, в 10 км от линии фронта, чтобы увидеть правду самим . Хочу, чтобы все наши воины жили! Для этого нужно больше оружия", – резюмирует Ирина Геращенко.

Ранее стало известно, что депутат Европейского парламента, Вице-Председатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон вместе с Ириной Геращенко и Марией Ионовой побывала на Донетчине.

"Мы говорили об оружии, что его нужно гораздо больше и оно нужно сейчас. И когда такие просьбы звучат из уст военных, в 10 км от фронта, уверена, это будет иметь больший эффект. Виола до 22-го года неоднократно бывала на Донбассе. Она шокирована разрушениями Краматорска и окрестных поселков. Европарламент должен знать правду о геноциде, который россияне устроили украинцам", – отмечает глава фракции.

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с Виолой фон Крамон обсудил состояние выполнения Украиной условий Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении и стратегическом значении соответствующего положительного решения лидерами ЕС до конца 2023 года.