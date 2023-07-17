Рупор наиболее радикальных сил исламского режима, самая консервативная из всех иранских газет "Kayhan", напечатала статью "Наша борьба сегодня цивилизационная, глобальная". В ней говорится о выступлении Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи перед религиоведами и студентами семинарий. Тегеран, уже давно находящийся на орбите Москвы, начинает выдвигать идеи, абсолютно идентичные политическим мантрам Кремля. Теократический Иран идеально подходит для Путина и его криминальной оси "мир против нас". В любом случае, новый статус России – изгоя, который она добровольно для себя выбрала, делает ее больше похожей на Иран.

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Статья в "Kayhan" начинается так: "Аятолла Исламской революции Али Хаменеи заявил, что Иран находится в разгаре "цивилизационной и глобальной" борьбы против "лживых" наглых сил, скрывающихся за ярлыками либерализма и демократии. На встрече с религиоведами и студентами исламских семинарий Лидер назвал фронт, противостоящий исламской системе и называющий себя либеральной демократией, фронтом обмана и лжи".

Али Хаменеи убежден в том, что "Сторона, противостоящая иранской нации, выступает против стремления к свободе, против свободного мышления и любой демократии, независимой от высокомерных сил. Сопротивление и борьба иранской нации и исламской системы против этого фронта –это битва, которая влияет на цивилизацию и мир".

То есть за аятоллой – в Иране, России, Северной Корее и еще в ряде подобных стран процветает "свободное мышление" и "стремление к свободе". А вот Соединенные Штаты, Великобритания, объединенная Европа и их союзники по всему миру – "высокомерные силы", которые ведут борьбу с "иранской демократией". Однако гордый и свободолюбивый Иран, который в абсолютно мирных целях стремится, как можно быстрее, получить ядерное оружие, борется с этими "темными силами". И эта его непримиримая борьба влияет на цивилизацию и мир.

Но худшим становится то, что "лживые и наглые силы" прячутся за ярлыками либерализма и демократии, вводя этим некоторые доверчивые народы в заблуждение. А вот если бы они пошли по пути Тегерана, декларируя не только уничтожение Израиля, как государства, а теперь еще и Украины, то они приобщились бы к настоящим "цивилизационным стандартам" и "демократическим ценностям". Все очень просто, доходчиво и понятно.

А само начало названия статьи "Наша борьба" вам ничего не напоминает? Да, именно "Mein Kampf". Ведь это несколько измененное декларирование своих стремлений еще одного подобного лидера нации, который любой ценой пытался переделать весь мир под себя. И мы хорошо знаем, чем в итоге для этого это все закончилось.

Однако больше всего поражает следующий пассаж из газеты "Kayhan": "Лидер отметил, что нынешнее состояние бедной, беспомощной украинской нации свидетельствует о том, что колониализм и грабительские мотивы Запада продолжаются. "Народ Украины убивают из-за того, что интересы компаний, производящих и продающих оружие на Западе, заключаются в продолжении войны в Украине".

Али Хаменеи явно перегибает палку, ведь "бедная и беспомощная" украинская нация уже более 500 дней героически воюет с российским тоталитарным монстром, и имеет все шансы победить в этой страшной и кровавой войне. А на стороне врага Украины – России подвязался выступить Иран. Делая вид, что иранские дроны-камикадзе "Шахеды", которые Российская Федерация ежедневно засылает на украинские территории, несут нам "мир и стабильность".

Каким циничным должен быть этот престарелый иранский лидер нации, чтобы, не вспомнив ни слова о захватнической войне, которую Путин развязал против Украины, беззастенчиво жаловаться о том, что Запад, мол, помогает Украине с колониальных и грабительских мотивов.

"Народ Украины" убивают именно за то, что украинцы не хотят снова быть колонией имперской России, как это уже было долгих 337 лет. А то, что Тегеран постоянно большими партиями посылает свои дроны-убийцы в Российскую Федерацию, продлевает время ее войны в Украине. И это никем и никогда не будет забыто.

Не говоря уже о том, что кроме военной помощи, Иран оказывает Москве политическую, дипломатическую и моральную поддержку в ее войне с Украиной. Декларируя этим, что Украинское государство не имеет права на существование, а должно войти в состав Российской Федерации на правах ее колонии.

Добровольно встав на сторону зла, Иран превратился в сообщника России. И потому после нашей победы, он, как и РФ, будет вынужден выплачивать Украине репарации за убитое его дронами "Шахед" мирное население и уничтоженную инфраструктуру. А те, кто непосредственно принимал решение о поставках оружия путинскому режиму, должны быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.

Когда объявляется воздушная тревога, и начинают натужно выть сирены предупреждения, всегда вспоминаются эти "иранские друзья" Украины. И очень интересно, хотели бы сами высшие представители режима аятолл когда-нибудь побывать под ударами своих дронов-камикадзе, которые уже почти полтора года кошмарят украинские города и села?

"Kayhan" продолжает цитировать своего аятоллу: "Лидер сказал: "Мы не должны ограничиваться позицией обороны. Вернее, фундамент противоборствующего фронта должен быть целью пропагандистской атаки, видя подлинную правду о мире и правильно ее рассказывая". По словам Хаменеи, это нужно для эффективного распространения. Без духа джихада возникнут ошибки в понимании состояния дел и поведения во время распространения. Но дух джихада, когда он сопровождается научной работой и научным мировоззрением, гарантирует эффект от работы пропаганды".

Аятолла Али Хаменеи призывает к джихаду, пока пропагандистскому. И можно не сомневаться, что только вопросом времени будет, когда иранское религиозное руководство созреет к другому виду джихада. Хотя нет, его террористическая форма уже давно применяется иранцами в Украине. Поскольку, поставляя России смертельное оружие для убийства украинского мирного населения, режим мулл тем самым фактически объявил джихад Украине. Несмотря на то, что до большой войны Российской Федерации с Украиной, никаких таких значительных противоречий между иранцами и украинцами никогда не существовало.

Непонятно, кого аятолла собирается сделать жертвами иранской мощной пропаганды. Ведь никаких благоприятных мировых аудиторий для этого нет. А "дружба" Ирана с Российской Федерацией очень напоминает ситуативный союз чудаков, недовольных и неудачников. Они могут делать вид, что они лучшие друзья и единый союз, но на самом деле они просто знакомые, с которыми многие вообще не желают иметь никаких дел. Такие себе санкционные подельники, которые пытаются держаться друг за друга, потому что выбора у них другого нет.

Сейчас они мечтают, чтобы все недовольные западной цивилизацией в мире, присоединялись к BRICS. Чтобы сформировать экономическую и политическую структуру полностью независимую от G7. Поэтому закупка Россией беспилотных летательных аппаратов у Ирана – это лишь одна точка в гораздо большей геополитической перестройке, к которой так стремятся Россия, Иран, КНДР и Китай.

Но в этом случае формула "враг моего врага – мой друг", не срабатывает. У политиков, которые пытаются воплотить ее в жизнь, вообще нет друзей. Но если почитать прессу Ирана для внутреннего пользования, то нетрудно увидеть, что иранцы прекрасно помнят, какие оккупированные ранее чужие территории забрала в свое время у них царская Россия. Так что Путин ищет не там для себя партнеров.

Трудно представить, чтобы тоталитарная Россия, руководимая коррумпированными преступниками-олигархами, могла долго иметь союзнические отношения с теократией, которой правят радикальные исламисты, режим которых основан на ненависти к другим народам. Очевидно, что такие союзники ни в коем случае не могут доверять друг другу. Компания мировых изгоев, объединенная на враждебности и желании уничтожить других, никогда не сможет стать эффективной.

Хотя кооперирование между собой "империи зла" – России, и одного из представителей "веси зла" – Ирана, говорит о том, что эти враждебные цивилизации объединения не успокоятся до тех пор, пока силой не поставить их на место. Москва была крупнейшим поставщиком насилия за последние 70 лет, а присоединившийся к ней Тегеран, стремясь и себе сыграть в мировое государство, сели в одну дырявую лодку, не зная наверняка, сколько она еще способна потенциально проплыть.

К тому же Иран и Россия были историческими врагами на протяжении сотен лет. Российская Федерация и воинствующее исламское государство не смогут сотрудничать слишком долго. Тем более что участие в мировом "Интернационале диктаторов" опасно еще и тем, что после того, как Путин проиграет свою войну в Украине, может возникнуть эффект домино, и диктаторские режимы всего мира начнут сыпаться один за другим.

За последние 30 лет Россия создавала альянсы с такой кучей мировых диктаторов, что падение путинского режима способно привести к падению режимов Николаса Мадуро в Венесуэле, Башара Асада в Сирии, аятолл в Иране и Ким Чен Ина в Северной Корее. Все они стали заложниками своей стратегической ошибки – сближения с Кремлем. А за ошибки, как известно, нужно отвечать.

"Kayhan" продолжает цитировать слова аятоллы: "Молодое поколение, по его словам, должно быть в центре творческой пропаганды на основе новых методов и средств. "Значение пропаганды как одной из обязанностей семинарий удвоилось после создания Исламской Республики, потому что установление политического истеблишмента, основанного на религии, усилило вражду высокомерных сил к исламу. В нынешнюю эпоху оно значительно развилось с наличием всех видов методов, основанных на науке, и распространения инструментов, включая Интернет и искусственный интеллект (как символ пост-интернет-этапа)… Используя разные науки, включая психологию, жители Запада вселяют в сознание аудитории 100-процентные лживые сообщения как правду".

Али Хаменеи предлагает увеличивать исламскую пропаганду, потому что на сегодняшний день большинство населения Ирана составляет молодежь, которая не воспринимает навязанных ему религиозных догм. Именно поэтому в Иране сейчас усиливаются наказания за игнорирование или неправильное ношение хиджаба. Ведь обязательный хиджаб является одним из трех идеологических столбов иранской теократии, вместе со "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Однако молодое поколение иранцев очень далеко от желания режима мулл подмять под себя весь мир. Оно хочет присоединиться к остальному миру и свергнуть старых, утомленных властью тиранов, наслаждающихся своей изоляцией.

Протесты молодого поколения уже много раз подавляли полицейскими методами, но это лишь вопрос времени, когда у режима аятолл больше не хватит ресурсов подавлять восстание силой.