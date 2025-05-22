Интеграция украинского военного потенциала: Украина предложила Европе финансировать ВСУ напрямую

Украина предложила странам Европы новый формат поддержки Вооруженных сил – напрямую финансировать украинскую армию для собственной безопасности, направляя на это определенную часть своего ВВП. Речь идет об интеграции ВСУ в систему обороны Европы, что является более экономически целесообразным и надежным, чем пытаться реанимировать свои армии.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он подвел итоги своей работы на полях финансового саммита G7 в Канаде.

Министр рассказал, что провел ряд встреч с коллегами из европейских стран и"получил четкие сигналы" о дальнейшей поддержке Украины. По его словам, главной темой обсуждения с партнерами был вопрос финансовой помощи Украине в 2026 году.

Сейчас продолжается диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы, отметил Марченко.

"Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС - защита от потенциальной российской агрессии. Ведь украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт", – подчеркнул министр.

По словам Марченко, Украина предлагает партнерам напрямую финансировать украинские вооруженные силы. Он подчеркнул, что расходы на украинскую оборону будут составлять относительно малую часть ВВП для каждой из стран ЕС, которые присоединятся к инициативе. Эти расходы могут быть зачислены в их оборонные бюджеты в рамках обязательств перед НАТО.

"Учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в частности через увеличение численности военного персонала", – отметил министр.

Но развитие новых европейских армий потребует много лет и колоссальных затрат, тогда как украинские военные уже имеют боевой опыт и готовность к интеграции.

Поэтому ставка на украинскую армию, по словам Марченко, "имеет экономические преимущества" для стран-партнеров.

"Поддержка Украины – это инвестиция в стабильность Европы. А усиление обороноспособности – не политический выбор, а насущная необходимость. Действовать надо уже сегодня, чтобы быть сильными в будущем", – подчеркнул министр.

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