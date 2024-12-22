Институт национальной памяти временно возглавит Юлия Гнатюк: что о ней известно

После увольнения с должности главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича правительство Украины определилось с новым руководителем заведения. Исполняющим обязанности главы Института назначена Юлия Гнатюк.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он не предоставил никакой информации о чиновнице, отметив лишь, что отчество у Юлии Гнатюк Сергеевна.

В Институте национальной памяти госпожа Гнатюк до последнего времени работала на должности первого заместителя председателя заведения. Причем на эту должность она была назначена Кабмином только в мае этого года.

Гнатюк работает в Институте со времен назначения Антона Дробовича. Правда, женщина большинство своего времени работала в бухгалтерии этого заведения.

В частности, Юлия Гнатюк с 2019 года была в институте на должности главного специалиста отдела финансово-бухгалтерского и технического обеспечения. Позже – она главный бухгалтер указанного отдела.

В других заведениях она, имея диплом Киевского национального университета им. Шевченко по специальности "учет и аудит", также работала в бухгалтерии.

Так, Юлия Гнатюк была главным специалистом отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета в секретариате языкового омбудсмена, ранее работала в отделе бухгалтерской отчетности и методологии в Минкульте, а затем – в департаменте финансового обеспечения Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство еще 13 декабря уволило Антона Дробовича с должности руководителя Института национальной памяти. Дробович занимал этот пост с 4 декабря 2019 года, и в декабре этого года завершилась его пятилетняя каденция. Но сразу после полномасштабного вторжения Дробович вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и стал военным 112-й отдельной бригады терробороны Киева.

Сам Дробович рассказывал, что в УИНП ему "было интересно и продуктивно, хоть и очень не просто".

Напомним, что председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев в начале декабря был избран Верховной Радой вице-премьер-министром – министром национального единства. В результате его "должность с космической зарплатой" в НАКе стала вакантной.

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