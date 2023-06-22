Индия выразила желание приобщиться к восстановлению мира в Украине, но Россию агрессором не назвала

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна готова "внести свой вклад" для восстановления мира в Украине. При этом, говоря о войне в Украине, он не назвал Россию агрессором и даже не вспомнил о том, что именно Москва начала полномасштабное вторжение.

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Об этом Моди сказал во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг, 22 июня. Американский лидер принял индийского премьера в Белом доме с официальным визитом. Слова Моди процитировал канал cnbctv.

Он заявил, что Индия призывает к "диалогу и дипломатии", а нападение России на Украину назвал "украинским конфликтом".

"Индия призывает к диалогу и дипломатии для разрешения "украинского конфликта". Мы полностью готовы внести свой вклад любым возможным способом для восстановления мира в Украине", – заявил он.

Моди также сказал, что "события в Украине", как и пандемия коронавируса, затронули страны Глобального Юга.

"Для того чтобы решить эти проблемы, необходимо всем странам объединить усилия", – сказал Моди и отметил, что пока Индия председательствует в G20, "мы будем всячески подчеркивать этот принцип – принцип одной семьи, одного будущего, одного мира".

В то же время, как пишет издание, высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что позиция Индии в отношении войны в Украине "заметно изменилась". "Премьер-министр Моди прямо передал президенту Путину, что сейчас не время для войны", – процитировали журналисты слова американского чиновника.

Отметим, что 16 сентября в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане Моди сказал российскому диктатору Путину, что "нынешняя эпоха – это не эпоха войны", тем самым публично раскритиковав Кремль в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Кроме того, Моди указал Путину на необходимость "встать на путь мира".

26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с Моди и призвал Индию поддержать реализацию украинской формулы мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите G20 на Бали Нарендра Моди призвал к прекращению огня и дипломатическим переговорам для завершения войны в Украине.