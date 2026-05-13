Имела отдельный телефон для общения с ним: всплыли подробности о 'гадалке', с которой Ермак обсуждал госназначения

Во время заседания ВАКС, где бывшему руководителю ОП Украины Андрею Ермаку избирают меру пресечения по делу о вероятном незаконном вмешательстве в государственные назначения, прокуроры обнародовали новые детали его общения с женщиной, которую следствие называет "гадалкой". Фигурантка дела – Вероника Аникиевич имела отдельный телефон для контактов с Ермаком.

Видео дня

В переписке обсуждались кадровые вопросы, руководители антикоррупционных органов и возможный выезд экс-главы ОП за границу. О ходе дела сообщает hromadske.

Правоохранители приобщили к материалам дела протокол осмотра iPhone 12, который изъяли 11 мая во время обыска у Вероники Аникиевич. Прокуроры утверждают, что телефон фактически использовался только для контактов с абонентом "Андрей 2025".

Также, по словам прокурора, во время обыска на этот номер поступил звонок от контакта "Слава". Следствие считает, что этот номер принадлежит водителю Ермака Вячеславу Абрамову.

Отдельно прокуроры зачитали фрагменты переписки от 24 декабря 2025 года – дня, когда проводили обыски у водителя экс-главы ОП. Известно, что контакт "Андрей 2025" прислал собеседнице сообщение с фамилиями "Клименко, Кривонос", – руководителей САП и НАБУ.

В ответ женщина якобы написала, что Ермак не реагирует на "нападки" и позволяет оппонентам "эскалировать" ситуацию. После этого собеседник прислал еще один список фамилий, среди которых бизнесмен Томаш Фиала, журналисты "Украинской правды" и hromadske, а также народные депутаты Давид Арахамия и Алексей Гончаренко.

В дальнейшей переписке женщина советовала Ермаку подумать о выезде за границу, отмечая, что сейчас он имеет "друга-гаранта" и "нет серьезных доказательств" однако ситуация может измениться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что высший антикоррупционный суд 12 мая начал рассмотрение слушания об избрании меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака по делу о вероятном участии в схеме легализации средств. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) настаивают на взятии Ермака под стражу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!