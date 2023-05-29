16 января в статье "Из империалистической в мафиозную" я прокомментировал снятие с поста Командующего СВО генерала армии Суровикина:

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Основные итоги прошедшей недели. Две конфликтующие группы российских военных преступников – генеральская корпорация и уголовная корпорация – не смогли разрешить свой спор в ту или иную сторону и ненавидят теперь друг друга еще с большей силой. Война сук и воров будет продолжена.

По завету В.И. Ленина война империалистическая перерастает нет, не в гражданскую войну (для этого в России просто нет достаточного количества граждан), а в войну мафиозную. А вот количество мафиозных группировок возрастает постоянно. Как грибы после дождя появляются новые ЧВК. Их уже более десятка. (Включая ЧВК Министра обороны Шойгу!) Они не нужны для войны с Украиной. Создающие их акторы, обладающие собственными силовыми ресурсами, и не собираются вечно воевать с Украиной. Они, так же как и Пригожин, и Герасимов, понимают, что война с Украиной проиграна. Они разминают свои мускулы и меряются своими членами (как замечательно сказал об этом сам Пригожин) в предчувствии гражданской мафиозной войны за власть и громадную собственность, которая останется бесхозной на развалинах путинской клептократии.

Главное, что я добавил бы к этому тексту сегодня – недофюрер потерял контроль над конфликтом, который он же сознательно породил год назад, чтобы повесить всю ответственность за поражения в развязанной им войне на генералитет. Пригожин сегодня выполняет уже НЕ ЕГО заказ. Ну хотя бы, потому что своим звериным чутьем он сознает что ему это невыгодно. Ни как бизнесмену, ни как главарю бандформирования.

И дело не в как бы случайно проброшенной им ремарке о счастливом дедушке, законченном Чудаке. Нужно быть действительно законченными чудаками, что бы не услышать, что именно орет и хрипит городу и миру этот достаточно характерный для крутых поворотов русской истории харизматический персонаж:

"НЕ МЫ придумали (а кто же именно интересно?!) эту спецоперацию и развязали безмозглую педерастическую братоубийственную войну. НЕ МЫ по-хамски прошлись сапогами по всей территории Украины. НЕ МЫ просрали под Киевом, Сумами, Черниговом, Харьковом, Херсоном. МЫ пришли спасать Родину, когда она нас позвала. МЫ освободили Артемовск, а МО снова его просрет. Шойгу и Герасимов должны будут застрелиться. Или мы повесим их на Красной площади.

Дети элиты жируют, а у простых людей дети приходят в цинке, разорванные на куски. Как в 1917 году все закончится революцией. Солдаты порвут жопу тем, кто их бросил в эту трагедию. Наступит Варфоломеева ночь.

Украинцы же будут восстанавливать свои границы до 2014 года и сделают это легко."

Корпус последних ярких выступлений Пригожина не заказ Путина, это эффективно реализуемая многоходовая ИПСО, ставящая своей целью подготовить население РФ к неизбежному поражению в войне (возвращение к границам 1991 года). "Человек из народа" Пригожин исключительно удачный выбор для фронтмена этой операции, но осуществляет ее коллектив людей, обладающих не меньшими чем у Пригожина силовыми и финансовыми ресурсами. Их мотивация – удержать власть и огромную собственность, которыми они обладают в стране, и после ее поражения в войне. Более того, даже увеличить и то и другое в результате черного передела собственности национал-предателей, назначенных виновниками поражения. Неслучайны поэтому и пугачевско-ленинские призывы Пригожина "драть жопы жирующим на Рублевке". Драть жопы обязательно будут, но исключительно по заранее утвержденному Комитетом Национального Спасения списку. Кстати поместье жирующей семьи Пригожина в Санкт-Петербурге не уступает в своей безвкусной роскоши наиболее вызывающим рублевским образцам.

Пригожину доверено сыграть уникальную роль во всей этой операции. 30 млн. российских военнообязанных с облегчением и с чувством глубокого удовлетворения встретят первый декрет новой власти – отмену путинского указа о мобилизации – и навсегда останутся ее горячими сторонниками. С ними нет проблем. Но примерно 10% населения это убежденные Z-патриоты, настоящие долбанутые (см. Немцова) русские фашисты. Как им продать идею поражения и сохранить при этом власть? Вот тут-то и незаменим Пригожин. Все это полууголовное быдло видит в нем своего, с восторгом принимает антиэлитный поток сознания бандита-миллиардера, жадно хавает его "настоящую правду". И эта Правда тактично и бережно подводит их к идее капитуляции. В конце пути он торжественно объявит им, что публичная казнь изменников Родины Шойгу и Герасимова стала исторической победой Русского духа в нашей Третьей Отечественной войне против интервенции 60 держав: англосаксов и их сателлитов. И Родину мы сохранили. И ядерное оружие, слава Богу, не пригодилось. В этом тоже уже успел коллективный Пригожин успокоить собственное население, да и Запад, пожалуй. Его очень доходчивый "простонародный" пассаж о недопустимости применения ядерного оружия – первый внешнеполитический сигнал "новой" российской власти urbi et orbi: "мы не долбанутые".

Так на кого же или скорее с кем же вместе работает Пригожин? Первой напрашивается кандидатура Юрия Ковальчука, ближайшего друга Путина, его геополитического гуру, внушившего властителю дерзкий замысел одним броском костей переиграть мировую историю – взять реванш над Западом за поражение СССР в III-ей мировой (холодной) войне. Теперь, когда великий план Ковальчуков провалился, бессмысленно цепляться за какие-то кусочки украинской территории. А "друг" Путин потерял для него свою сакральную ценность инструмента для уничтожения ненавистного Запада.

Да, Ковальчук, окажется незаменим, когда потребуется убеждать Путина подписать необходимые указы о кадровых назначениях.

Но на первых ролях нужны фигуры более институциональные, способные напрямую отдавать приказы силовым структурам. Тем более, что операция вступает, видимо, в практическую стадию. Пригожиным уже озвучены имена завербованных им генерала армии и генерал-полковника, призванных возглавить армию, и календарные рамки их назначений. Пригожин откуда-то точно знает (уж, не от украинцев ли?!), что до 10 июня ЧВК "Генеральный штаб РФ" обнаружит свою неспособность эффективно заменить в Бахмуте подразделения ЧВК "Вагнер" и снова просрет уже освобожденный Пригожиным Бахмут.

Просматривается рядом с Ковальчуком и Пригожиным третий коллективный актор, которого я назвал бы ГКГБ – глубинный КГБ.

(Конечно, к этому органу не имеет никакого отношения городской дурачок Патрушев, рассказывающий во всех студиях как ядерный гриб из Хмельницкого приближается к Варшаве. Еще один счастливый дедушка и законченный чудак, он искренне верит в этот бред и даже не догадывается, что Россия проиграла войну.)

Видимо, ГКГБ стремится сейчас установить контроль над армией и прежде всего такими ее ключевыми для удержания власти структурами как ССО и ГУ.

Не все, конечно, Z-патриоты очарованы Пригожиным или сами пришли к горькому для них выводу о неизбежности поражения. Есть свои непримиримые во всех силовых структурах, а в МО многие, начиная с самых главных, просто не хотят пассивно дожидаться заранее объявленной децимации. Они могут сорганизоваться, мобилизоваться, прорваться к Государю, открыть ему глаза на вероломного злодея(ев), получить мандат на внеплановую ликвидацию. В общем, у всех вооруженных московитов будет много чем заняться как раз в момент развертывания решающего украинского наступления.

Продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Место встречи проигравших во внутренних разборках изменить нельзя. Красная площадь. Лобное место. Работайте, братья!