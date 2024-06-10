Худший результат за 20 лет: партия Орбана потерпела провал на выборах в Европарламент

Венгерская правящая партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" получила наихудший за несколько десятилетий результат на выборах в Европейский парламент. По результатам голосования, политическая сила друга российского диктатора может рассчитывать всего на 11 мандатов в Европарламенте.

В то же время "Фидес" выиграла местные выборы во всех 19 округах в Венгрии. Об этом сообщает издание Telex.

Альянс Фидес-KDNP действующего премьера Виктора Орбана получил 44,52% голосов избирателей, и теперь может претендовать на 11 мандатов в Европейском парламенте. Стоит отметить, что большую часть голосов у правящей партии отобрала оппозиционная политическая сила "Тиса" Петера Мадяра. Недавно созданная "Тиса" получила 30% голосов избирателей. Такой результат позволяет ей получить 7 мандатов в Европарламенте.

Примечательно, что за 20 лет орбановская партия "Фидес" лишь однажды набрала менее 50% на выборах в Европарламент. В 2004 году будучи в оппозиции партия набрала 47,4% голосов.

Как сообщает издание Politico, результат выборов в Европарламент является огромной победой оппозиционера Петера Мадяра и огромным провалом Орбана. По словам исполнительного директора независимого аналитического центра "Политический капитал" Петера Креко, у правящей венгерской партии теперь появился настоящий конкурент.

Сам же Мадяр заявил, что результат выборов является "началом конца" для Виктора Орбана. Во время избирательской гонки оппозиционер критиковал режим Орбана за коррупцию. Также он пообещал вернуть миллиарды средств ЕС, предназначенных для Венгрии, которые были заморожены Брюсселем из-за опасений по поводу верховенства закона.

Напомним, предварительные опросы свидетельствуют, что большинство голосов на выборах в Европарламент могут получить представители крайне правых политических сил. Как следствие в Европарламенте может произойти увеличение числа евроскептиков-националистов, что наверняка повлияет и на Украину.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с критикой в адрес лидеров стран Запада. По его словам, они хотят победить Россию военным путем ради "денег и власти".

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