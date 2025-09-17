Христя Фриланд займет должность спецпредставителя по вопросам восстановления Украины

Бывшая вице-премьер-министр Канады украинского происхождения Христя Фриланд назначена специальным представителем по вопросам восстановления Украины. О решении объявил премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник, 16 сентября. Должность станет дополнительной к депутатским обязанностям Фриланд в парламенте.

На своей странице в соцсети Х премьер-министр Канады Марк Карни написал, что это назначение базируется на ее многолетнем опыте. Он поблагодарил Фриланд за службу в правительстве и отметил ее роль в переговорах по торговле, борьбе с пандемией и развитии системы ухода за детьми в Канаде.

"Как бывший министр финансов, иностранных дел и международной торговли G7 с глубоким пониманием Украины и ее экономики, Христя уникально подготовлена к выполнению этой важной и неотложной работы, направленной на лучшее будущее для украинцев и мир в Европе", – заявил Карни.

Реакция общества

Как сообщает корреспондент Укринформа, украинская община Канады положительно восприняла новость. Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий подчеркнула, что это стратегическое назначение было объявлено в критическое время.

"Фриланд – глобальный лидер и ярый адвокат поддержки Украины и решительного ответа союзников на российскую агрессию", – заявила она. Организация ожидает более тесного сотрудничества с новой спецпредставителем и одновременно продолжит призывать правительство Канады к усилению давления на Россию.

Дальнейшие шаги

В то же время Карни не уточнил, какие именно обязанности будут возлагаться на Христю Фриланд в новой роли. Известно лишь, что ее задачи будут касаться координации помощи в восстановлении Украины.

Сама Фриланд подтвердила свою отставку с должности министра транспорта и отказ от участия в следующих выборах в парламент Канады. Это открывает для нее возможность сосредоточиться на международной работе, которая непосредственно касается Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис Ривер в провинции Альберта 2 августа 1968 года. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, – украинка по происхождению, которая родилась после войны в Германии и лагере для беженцев.

