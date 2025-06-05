'Хотели услышать...': в Кремле пожаловались на Трампа после его разговора с Путиным

В Кремле заявили о недовольстве реакцией президента США Дональда Трампа на недавние атаки Сил обороны Украины по российским аэродромам, а также на взрывы в Брянской и Курской областях.

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Об этом сообщили российские чиновники после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным, который состоялся 4 июня, пишут росСМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва ожидала более решительной публичной позиции от американского лидера.

"Если говорить в целом, мы хотели бы услышать более жесткое осуждение", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Пескова, во время разговора Трамп заверил Путина, что не имел детальной информации об ударах, однако в Кремле такую реакцию назвали недостаточной.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в свою очередь призвал США и Великобританию к "четкой позиции относительно действий" ВСУ. По его словам, Запад должен использовать свое влияние на Киев, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Стоит отметить, что Трамп в частных разговорах положительно оценил украинскую операцию "Паутина", в рамках которой были атакованы российские военные аэродромы. Он назвал действия Украины "сильными" и даже "крутыми", хотя публично воздержался от комментариев.

Напомним, 1 июня этого года СБУ операцией "Паутина" устроила черный день для российской авиации. Запущенными из спрятанных в модульных деревянных домиках на фурах дронами атакован ряд военных авиабаз в разных регионах РФ, где базировалась стратегическая авиация России.

В частности, атакована составляющая "ядерной триады" РФ на авиабазе "Оленья", откуда российские бомбардировщики регулярно взлетали для нанесения ударов по Украине.

В Генеральном штабе ВСУ 3 июня назвали точное количество пораженных российских самолетов в результате операции "Паутина": проанализировав и верифицировав всю имеющуюся информацию, там подтвердили уничтожение или повреждение 41 российского самолета.

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