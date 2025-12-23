'Хорошо знает россиян и что нужно Украине': Forbes назвал Буданова политиком нового типа

Главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова все чаще рассматривают как потенциального политического игрока национального уровня. Его считают одним из наиболее подготовленных кандидатов на высокие государственные должности благодаря сочетанию военного и управленческого опыта, высокому уровню общественного доверия и способности вести сложный диалог на равных как с Россией, так и с западными партнерами.

Об этом говорится в авторской колонке журналиста и соавтора книг о новой холодной войне Мелика Кайлана на сайте Forbes.

По наблюдениям Кайлана, комплекс опыта и мировоззрения делает Кирилла Буданова фигурой, которую все чаще рассматривают не только как военного руководителя, но и как потенциального политика нового типа – того, чей оптимизм и уверенность дают надежду не только украинцам, но и международным партнерам.

"Чувствуется, что его оптимизм и направленное в будущее мышление – это не просто риторика. В конце концов, он пережил нынешний украинский опыт на всех уровнях, от разведывательного фронта до военного фронта и стола переговоров. Он очень хорошо знает россиян. Он знает, чего хотят американцы и что нужно Украине", – пишет журналист.

Также автор отмечает, что начальник ГУР воспринимается украинским обществом как последовательный и взвешенный патриот.

"Он не собирается идти на уступки из-за слабости в любых переговорах, где на карту поставлено будущее его страны. Но так же при любых компромиссах, на которые он пойдет, общественность поверит, что он принял правильное решение по правильным причинам", – отмечает автор.

В то же время аналитик обращает внимание и на способность Буданова балансировать между осторожностью в раскрытии информации и публичностью, а также его умение оставаться откровенным и прозрачным, несмотря на свою немногословность.

"Он знает, что украинцы сегодня ищут прозрачности, соединенной с добродетелью. Он производит впечатление человека, который заслужил свою добродетель тяжелым путем, закаленную в кузнице войны", – констатирует журналист намекая на то, что именно такая откровенность импонирует большинству граждан Украины, которые поддерживают Кирилла Буданова.