Единственный, кто выиграл от конфликта в Овальном кабинете 28 февраля, – это российский диктатор Владимир Путни. Это плохо, как для Украины, так и для Соединенных Штатов. Хорошие отношения между Киевом и Вашингтоном отвечают интересам обеих стран.

Видео дня

Об этом заявил Петр Порошенко в эфире британского телеканала Sky News. Он прокомментировал обострение в отношениях руководства Украины и США после встречи в Овальном кабинете.

"Поверьте мне, вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом – это совсем нелегкая задача. Но в то же время я имел довольно успешные переговоры с Трампом в 2017, 2018 и 2019 годах. Их результатом стали поставки летального оружия, а также санкции, которые должны быть введены в единый период. Украина. Как для нас, так и для свободного демократического мира, трансатлантическое единство является ключевым фактором нашей будущей победы, – сказал Порошенко.

"Я считаю, что единственный победитель от конфликта в Овальном кабинете в пятницу – это Владимир Путин. Это нехорошо для Украины. Это плохо для Соединенных Штатов. И единственное, что нам сейчас абсолютно необходимо сделать срочно – это возобновить диалог между двумя стратегическими партнерами. Мы – две великие нации. Мы – две большие страны. Диалог между этими странами жизненно необходим Украине. Я очень благодарен Великобритании, британскому премьер-министру, итальянскому премьер-министру Джорджии Мелони, французскому президенту и всем другим лидерам за огромные усилия по возобновлению диалога между Украиной и США. Я также поздравляю вчерашний саммит в Лондоне", – подчеркнул пятый Президент.

Мы должны укрепить свои переговорные позиции. Я считаю, что хорошие отношения между Украиной и США отвечают интересам обеих сторон. Вопрос в том, как остановить войну. И я хочу вас заверить: украинцы – это нация, стремящаяся к миру. Мы должны обсудить пути достижения мира – в Украине, Европе, глобальном мире и США", – считает Порошенко.