"Хочется увидеть Киев": Трамп рассказал, приедет ли он в Украину во время войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы приехать в Украину во время войны, однако не уверен, что Секретная служба США одобрит такой визит. В то же время он отметил, что хотел бы увидеть Киев до того, как город понесет еще больший ущерб в результате боевых действий.

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Об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. В ходе беседы он также высказался об украинском производстве дронов, перспективах страны после войны и возможной встрече с Владимиром Путиным.

Трамп выразил желание посетить Украину

Президент США заявил, что не может сказать наверняка, приедет ли он в Украину, поскольку это зависит, в частности, от решения Секретной службы. В то же время он подчеркнул, что хотел бы побывать в Киеве еще до того, как война нанесет городу новые разрушения.

"Я бы хотел. Я бы хотел, чтобы война закончилась. Не уверен, что Секретная служба (Служба охраны президента США – ред.) будет в восторге", – сказал Трамп о визите в Украину.

Глава Белого дома добавил, что считает украинцев "невероятными людьми", а Киев назвал красивым городом, который хотел бы увидеть.

"Я думаю, что эти люди невероятные, как и Киев. Было бы неплохо поехать туда, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб", – добавил он.

Об украинских дронах и будущем страны

Также президент США заявил, что Соединенные Штаты хотели бы закупать украинские беспилотники. По его словам, несмотря на войну, Украина быстро производит дроны, а производство, как он предположил, может осуществляться на подземных предприятиях.

Трамп подчеркнул, что украинцы очень талантливы. Он также выразил уверенность, что президент Владимир Зеленский "сможет построить сильное государство после окончания войны".

Что Трамп сказал о Путине

В ходе беседы глава Белого дома также отметил, что Владимир Путин заявил о желании провести встречу в Москве. В то же время президент США сомневается, что такая поездка возможна.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заметил, что в Москве опасно из-за полетов украинских беспилотников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Встреча лидеров стран состоялась на саммите НАТО в турецкой Анкаре.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил об ухудшении отношений с Испанией и призвал прекратить всю торговлю с этой страной. Кроме того, он высказался за приостановку всех визитов из Испании, обвинив Мадрид в ненадлежащем выполнении союзнических обязательств в НАТО.

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