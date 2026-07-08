"Ужасный партнер по НАТО": Трамп приказал прекратить всю торговлю с Испанией

Президент США Дональд Трамп заявил об ухудшении отношений с Испанией и призвал прекратить всю торговлю с этой страной. Также он высказался за приостановку всех визитов из Испании, обвинив Мадрид в ненадлежащем выполнении союзнических обязательств в НАТО.

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Такое заявление американского президента прозвучало во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перед началом заседания саммита Альянса. Во время общения с прессой президент США заявил, что не проводил переговоров с Испанией, и назвал страну "безнадежной". После этого он обратился к членам американской делегации с призывом прекратить торговые отношения с Мадридом.

Трамп также заявил, что Испания якобы "плохо обращается" с генеральным секретарем НАТО, однако никаких подтверждений своих слов не привел.

Кроме того, президент США назвал Испанию "ужасным партнером в НАТО". По его словам, страна "не участвует" и "не платит", поэтому он вновь поручил своей команде прекратить всю торговлю с ней.

"Я не разговаривал с Испанией. Испания — безнадежна. Я, кстати, не хочу больше вести торговлю с Испанией, можем ли мы ее отрезать?" — обратился он к своей команде.

Отметим, что ранее Испания не разрешила США использовать свои военные базы для американских самолетов, направлявшихся на боевые миссии в войне против Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы, чтобы Соединенные Штаты контролировали Гренландию. Он аргументировал это тем, что эта территория имеет стратегическое значение для американской безопасности.

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