Блог | Александр Левченко: Хочет ли Бразилия и Китай окончания войны в Украине согласно норм международного права?

Президент Бразилии да Силва в ходе переговоров с президентом США Байденом в ходе официального визита в США внёс предложение о его посредничестве совместно с Китаем, Индией и Турцией о прекращении войны в Украине. На первый взгляд очень благородный жест, но официальный Вашингтон отверг его, посчитав, что этот вопрос должен быть поставлен прежде всего на переговорах с Киевом, так как без Украины нечего говорить об Украине. Похоже, Бразилия решила немного помочь Путину.

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Вместо простого вопроса о необходимости вывода армии российского агрессора из Украины он подменяется тезисом о том, что Москва может оставить себе часть оккупированных украинских территорий в обмен на окончание войны. Это московский трюк и да Сильва должен был бы об этом знать. Нарушение территориальной целостности Украины является грубым нарушением существующей системы международного права и действия Устава ООН. Украина является страной-основателем ООН и заплатила жизнями 14 миллионов своих соотечественников, чтобы в будущем не разразилась новая большая война. Но началось ничем не спровоцированное российское вторжение, а Бразилия вместе с Китаем продолжает свои отношения с Москвой, не смотря на то, что российская армия убивает десятки тысяч мирных граждан Украины.

Бразилия может вести переговоры только об уступках своей территории, скажем, Аргентине или Колумбии, но не торговать с Кремлем украинскими землями. Это касается и Китая, который до сих пор не обратился к Москве, чтобы та остановила неспровоцированную войну против Украины и вернула свою армию домой. Пекин лишь заявил, что он против того, что Россия проиграет в этой войне. Интересно, что проигрыш войны РФ означает лишь уход российской армии с временно оккупированных территорий Украины. Разумеется, помимо наказания военных преступников и возмещения огромных экономических потерь, причиненных Украине, чего, собственно, и требует существующее международное право.

Поражение же в войне Украины означает исчезновение независимого государства-члена ООН или полное подчинение Москве как страны-сателлита, а также распространение российской агрессии ещё на 15 стран. Поэтому Бразилия и Пекин решили договориться о среднем решении между исчезновением Украины и простым выводом российской армии с чужих территорий. Это практически позиция Кремля, озвученная президентом Бразилии, является лишь свидетельством того, что союзники Москвы перешли в дипломатическое наступление с целью разрушить существующий международный порядок. Согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, Китай является гарантом территориальной целостности Украины, когда Киев отказался от своего ядерного потенциала, который в двадцать раз превосходил китайский. Москва просто плюнула на свои обязательства по защите целостности Украины согласно Будапештскому документу и 200 другим двусторонним соглашениям, когда завладела ядерным потенциалом Украины, равным её собственному, и украинскими стратегическими бомбардировщиками, с помощью которых теперь обстреливает мирных граждан Украины и шантажирует Киев угрозой ядерного удара.

Вместо осуждения российской агрессии Пекин говорит о непонятном мирном решении. Киев также за мирное решение, но в соответствии с нормами и принципами международного права, что означает прекращение войны при условии сохранения территориальной целостности Украины. Если Пекин и Бразилия будут за такое решение, то посмотрим, как они проголосуют на сессии Генассамблеи ООН 23 февраля с.г. Киев и страны-партнёры подготовили проект Резолюции Генассамблеи ООН о необходимости достижения мира и обеспечения для Украины гарантий территориальной целостности и независимости. Всё это в соответствии с нормами Устава ООН, и мы увидим искренность действий Бразилии и Китая и то, за какое мирное решение они на самом деле выступают. И случайно, не противоречит ли оно Уставу и принципам ООН о неприкосновенности границ стран-членов Организации.

Пекин, похоже, забыл, что для Советского Союза, правопреемником которого считает себя Российская Федерация, он был врагом номер два после США. Я очень хорошо помню, как в советское время московское телевидение разжигало ненависть к Пекину. Каждый день в телевизионных новостях появлялась негативная информация о событиях в этой стране. Советская идеология придумывала негативные истории о Китае, чтобы посеять ненависть и неприятие китайского образа жизни среди граждан СССР. Она сочиняла анекдоты, высмеивающие китайскую народную армию. Так, один из них был популярен где-то в 1976-1977 годах. Там говорилось: "Идёт совещание китайского генштаба, планирующего тайное нападение на СССР. Начальник ГШ приказывает своим подчиненным неприметно переходить советскую границу небольшими группами по пять миллионов китайских солдат. Один из генералов спрашивает, будет ли поддержка танков, и получает положительный ответ, что все танки будут задействованы - один впереди, а другой будет охранять тыл. На вопрос второго генерала, будет ли авиация, ответ был отрицательный, потому что лётчик заболел, а на третий вопрос, будет ли поддержка от военного флота, ответ тоже был отрицательный, потому что нет попутного ветра." Над этой провокацией много смеялись советские люди. Но уже через год, в 1978 году Китай приступил к крупным реформам, результатом которых сейчас стало второе место в мире по влиянию после США. На самом деле, многие советские анекдоты были придуманы КГБ. А в 1976 году Владимир Путин и Николай Патрушев уже были офицерами этой Zлогласной организации, так что не исключено, что они и придумывали такие глупости, которые пропагандируют и по сей день. Например, Путин несколько дней назад заявил, что Россия не начинала войну против Украины, а только намерена её закончить. Теперь мы видим, что не исключено, что Кремль хочет этого достичь с помощью Бразилии и Китая. Только Китай должен помнить, с кем он имеет дело в Кремле. Пропаганда Москвы до сих пор неизменна, как и в 1976 году. А это было всего 47 лет назад, что по китайским меркам исторического времени равносильно мгновению.