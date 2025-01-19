Трамп может изменить конституционный строй США: в СМИ попал важный документ

Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует лишить независимости правоохранительные органы и средства массовой информации страны и передать их крупным технологическим компаниям под "власть соуправления". Целью таких действий является попытка сконцентрировать максимальную власть в руках американского лидера.

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Об этом говорится конфиденциальном документе, который попал в распоряжение агентства Reuters Он, в частности, раскрывает позицию посла Германии в США Андреаса Михаэлиса.

В подписанном им документе 14 января 2025 года программа Трампа на его второй срок в Белом доме описывается как "максимальная дезорганизация". По его словам, она приведет к "переосмыслению конституционного строя" США, а именно максимальной концентрации власти у президента за счет Конгресса и федеральных штатов.

"Основные демократические принципы и система сдерживаний и противовесов будут в значительной степени подорваны. Законодательные власти, правоохранительные органы и средства массовой информации будут лишены независимости, ими будут злоупотреблять в политических целях, а большие технологии получат власть соуправления", – пишет Михаэлис.

Он уточнил, что центральным элементом в попытках Трампа продвинуть свой порядок является судебная система, особенно Верховный суд США. По мнению дипломата, контроль над Министерством юстиции и ФБР является ключевым для достижения республиканцем его политических и личных целей, включая массовую депортацию, месть врагам и юридическую безнаказанность.

Посол Германии в США утверждает, что Трамп имеет широкие юридические возможности для того, чтобы навязать штатам свою повестку дня.

"В случае объявления "восстания" и "вторжения" возможно даже введение военного положения внутри страны для проведения полицейских мероприятий", – предположил он.

Закон Posse Comitatus 1878 года запрещает федеральным военным США выполнять функции внутренних правоохранительных органов за некоторыми исключениями. В то же время Михаэлис предусматривает также "переосмысление Первой поправки", говоря, что Трамп и миллиардер Илон Маск уже принимают меры против не сотрудничающих с ними критиков и медиа-компаний.

"Один использует судебные иски, угрожает уголовным преследованием и отзывом лицензии, другой – манипулирует алгоритмами и блокирует аккаунты", – говорится в документе.

По данным Reuters, в переходной команде республиканца не прокомментировали оценку посла Михаэлиса. В то же время в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что американцы избрали Трампа на демократических выборах, и немецкие власти будут "тесно сотрудничать с новой администрацией США в интересах Германии и Европы".

Как сообщал OBOZ.UA, издание Wall Street Journal известило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует начать массовые депортации мигрантов уже на следующий день после инаугурации, которая запланирована на 20 января. Кроме этого, его советники намерены "наказать" также города-убежища нелегалов.

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