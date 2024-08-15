Сейчас одним из главных козырей демократов является то, что Харрис значительно моложе Трампа (на 18 с лишним лет), но реализации этого замечательного аргумента немного мешает тот факт, что действующий президент ещё старее Трампа.

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Именно поэтому многие политологи в Америке считают, что демократы настойчиво — как они, оказывается, умеют! — порекомендуют Байдену уйти досрочно — тем более, что от всех государственных дел он фактически уже самоустранился, сконцентрировавшись лишь на собственном отдыхе.

Заодно в сложных условиях противостояния Трампу это должно облегчить проблемы переходного периода с 5 ноября по 20 января, ведь передавать власть администрации новоизбранной Харрис проще от администрации Харрис, чем от администрации Байдена.

Так что мы вскоре — ещё до выборов — сможем узнать вместе со всем американским народом, каким будет настоящий политический курс Харрис и действительно ли она, как кое-кто опасается, не станет ускорять ни помощь Украине, ни её вступление в НАТО, ни убивающее мордор снижение цен на нефть путём активного её экспорта Соединёнными Штатами.

Чтобы знать, за кого болеть (а информацию дадут уже первые сигналы).