Что касается технической стороны дела, бросилось в глаза, насколько команда Харрис отработала ошибки, допущенные Байденом в предыдущих дебатах. Ее решительная проходка перед началом дебатов на территорию Трампа на сцене, к его трибуне, и принуждение того к рукопожатию были очевидной домашней заготовкой, призванной сломать его агрессивное доминирование.

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По ходу выступления оппонента она мимикой и жестами комментировала его слова, что разительно отличалось от поведения Байдена, который выслушивал Трампа с приоткрытым ртом на застывшем лице. На фоне хмурого, насупленного и скованного в движениях Трампа она выглядела ярче, позитивней, живее: картинка имеет огромное значение, ему ли не знать. Во время своих выступлений Камала часто смотрела на соперника и обращалась к нему, он же не смотрел в ее сторону вообще, сгорбившись над трибуной. "Немедийная" Харрис обыграла медийного Трампа на его поле.

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Дональда Трампа сейчас подводит самоуверенность и недооценка соперницы, как в свое время эти же вещи неожиданно похоронили, казалось, гарантированную победу Хиллари Клинтон. Демократам важно не повторить эту ошибку еще раз. Трамп же встряхнется и будет выгрызать победу до последнего, политические инстинкты у него потрясающие, как и опыт борьбы в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Впереди два месяца бескомпромиссной рубки. Еще ничего не решено. Возможно, ясности не будет до последних нескольких тысяч посчитанных бюллетеней. А пока – фифти-фифти. Америка умеет удивлять.