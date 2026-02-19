'Грязное решение': Зеленский резко отреагировал на возвращение флага РФ на Паралимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несправедливым" решением Международного паралимпийского комитета допустить россиян и белорусов на Игры-2026 под национальным флагом. По его определению, это решение в отношении спортсменов не только несправедливое – оно "грязное" и "ужасное".

Видео дня

Именно так украинский лидер прокомментировал ситуацию для британского журналиста Пирса Моргана. Слова Владимира Зеленского прозвучали 18 февраля в программе Piers Morgan Uncensored, которая еще не вышла в американский эфир, но уже через сутки будет показана американским вещателем 5 channel.

Абсолютно ужасное решение

"Я не могу сказать, что это из-за денег, потому что не точно об этом знаю. Но это грязное решение, которое нельзя уважать, и оно не европейское. Я думаю, что это абсолютно ужасное решение, и оно несправедливое", – частности, сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент также провел аналогию между решениями на Олимпийских играх и тем, что десятилетиями происходило в Украине до начала полномасштабного вторжения.

"Раньше именно так развивалась российская агрессия. Ползучая оккупация – сначала Крым, и никто не ответил, впоследствии Донбасс, и никто не ответил, а впоследствии – и полномасштабное вторжение", – сказал Владимир Зеленский.

Что предшествовало

Международный паралимпийский комитет допустил к участию в Паралимпиаде-2026 в Италии сразу шестерых российских и четырех белорусских спортсменов. Более того, это уже не спортсмены без флага, как было раньше, россияне и белорусы будут соревноваться под национальными флагами РФ и РБ, а в случае получения ими наград будет звучать гимн их стран.

Ранее Международный паралимпийский комитет уверял, что российские атлеты не смогут попасть на Паралимпийские зимние игры 2026 года.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный завил, что украинские чиновники не поедут на нынешнюю Паралимпиаду. Они вообще не будут присутствовать на церемонии открытия и "не будут посещать других официальных мероприятий Паралимпиады".

Также украинский министр призвал всех "чиновников стран свободного мира" проигнорировать официальные мероприятия Паралимпиады.

Как сообщал OBOZ.UA, нейтральные атлеты из страны-агрессора России не получили эксклюзивные смартфоны от официального спонсора Олимпиады-2026. Вместо гаджетов им вручили наборы с гигиеническими средствами, что подтвердил ски-альпинист Никита Филиппов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!