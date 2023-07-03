Грузинские власти заслуживают жесткой реакции: Дмитрий Кулеба анонсировал серьезный разговор с послом Грузии из-за отношения к Саакашвили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власть Грузии заслуживает жесткой реакции нашего государства из-за отношения к Михеилу Саакашвили. Он анонсировал серьезный разговор с послом Грузии относительно состояния экс-президента страны.

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Слова главы МИД процитировала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в Telegram в понедельник, 3 июля. Кулеба отметил, что завтра утром дипломат должен прибыть в МИД.

"С ним будет поведен жесткий разговор, он поедет в Грузию", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Грузия должна прекратить издевательство над Саакашвили и вернуть его в Украину, поскольку он является гражданином нашей страны.

В эфире национального телемарафона Дмитрий Кулеба добавил, что вызвать посла Грузии и предложить ему выехать из Украины было поручением президента Владимира Зеленского. Такой шаг является очень жесткой формой дипломатии.

По словам главы МИД, после того, как появились новые фотографии Саакашвили, "все достигло точки кипения", поэтому Украина пошла на резкий, но справедливый шаг.

"Когда государство чем-то недовольно, первый уровень реакции – выразить протест. Второй уровень реакции – отозвать своего посла на консультации. А третий уровень реакции, на несколько порядков выше по жесткости, – попросить посла этой страны выехать из Украины на консультации с своим правительством. В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинские власти ее заслуживают", – добавил министр.

Напомним, что 3 июля экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА и бывший глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили спустя долгое время появился на публике, выступив в зале Тбилисского суда онлайн. На обнародованных кадрах видно, что Саакашвили сильно похудел, он буквально истощен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отреагировал на истощенный вид Саакашвили. Он заявил, что Россия, чьим по факту заключенным является Саакашвили, медленно, но уверенно убивает его.

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