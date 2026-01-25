'Гражданское население не должно страдать': глава МИД Словакии осудил российские атаки на энергообъекты Украины

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар осудил российские атаки на энергетические объекты Украины. В субботу он провел телефонный разговор с послом Украины в Словакии Мирославом Кастраном и выразил солидарность с гражданским населением Украины. Бланар подчеркнул, что его ведомство передаст Российской Федерации официальный протест из-за нарушения международного гуманитарного права.

По информации пресс-департамента МИД Словакии, о позиции министра сообщило агентство TASR. В министерстве уточнили, что словацкая сторона уже проинформировала российское посольство о намерении передать дипломатический протест. Сам Бланар в комментарии отметил гуманитарные последствия атак. Контакты с украинской стороной состоялись на фоне новых ударов по энергетической инфраструктуре во время зимнего периода.

"После неоднократных ударов Российской Федерации по энергетическим объектам Украины я выражаю солидарность с гражданскими, которые вынуждены страдать в эти морозные дни. Я осуждаю эти атаки, последствия которых являются фатальными, особенно зимой, и призываю Российскую Федерацию прекратить этот бесчеловечный подход и уважать международное гуманитарное право", – заявил он.

Заявление министра

Глава МИД Словакии подчеркнул, что гражданское население не должно испытывать таких страданий ни в одном конфликте. Он также обратил внимание на практическую поддержку Украины со стороны Братиславы, в частности в энергетической сфере. По словам Бланара, Словакия только в январе этого года поставила Украине вдвое больше аварийной электроэнергии, чем за весь прошлый год.

Министр отдельно упомянул и о финансовой помощи. В декабре он принял решение о выделении полмиллиона евро для посольства Украины в Братиславе. Эти средства были направлены на закупку у словацких поставщиков 38 мощных генераторов для обеспечения электроэнергией крупных объектов, в частности школ, детских садов и больниц.

Последствия ударов

По данным словацкой стороны, посол Мирослав Кастран проинформировал, что большинство генераторов уже работают в Сумской области. Они используются для смягчения последствий отключений электроэнергии и влияния морозной погоды на местное население.

После российских атак без электроснабжения в Украине остались более 1,2 миллиона человек. В Киеве около 6000 зданий пока не имеют теплоснабжения. Удары по энергетической инфраструктуре уже осудили президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на утро воскресенья, 25 января, в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек. Восстановительные работы продолжаются, части потребителей тепло уже вернули.

