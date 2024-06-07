Говорили о фронте и подготовке к Саммиту мира: Зеленский в Париже встретился с представителями Конгресса США. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился с представителями Конгресса США. Политики говорили о фронте и подготовке к Саммиту мира в Швейцарии.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. В частности, он поблагодарил американских политиков за важную военную и финансовую помощь.

"В Париже провел встречи с двухпартийными делегациями Сената и Палаты представителей Конгресса США", – написал президент и поблагодарил за крепкую поддержку.

Он также добавил, что во время этих встреч рассказал о ситуации на фронте, в частности, о постоянных массированных российских обстрелах управляемыми авиационными бомбами и ударными дронами и ракетами. Президент подчеркнул, что разрешение США на ограниченное использование американского оружия на поле боя чрезвычайно важно.

"Обсудили конкретные шаги, позволяющие уменьшить возможности России обстреливать объекты гражданской инфраструктуры", – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент призвал продолжить работу над направлением замороженных активов государства-агрессорки РФ в поддержку Украины.

Владимир Зеленский и члены Конгресса также обменялись мнениями о поддержке нашей страны на пути к НАТО и подготовке соглашения о безопасности между Украиной и США.

Вторым важным вопросом во время встречи был вопрос подготовки к Глобальному саммиту мира.

"Ценим сотрудничество с США по поддержанию Саммита и привлечению к участию в нем широкого круга государств и лидеров", – резюмировал эту встречу президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня президент Украины Владимир Зеленский во Франции встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров американский лидер объявил о новом пакете оружия для Украины на сумму 225 миллионов долларов.

Напомним, Владимир Зеленский выступил перед парламентом Франции. С трибуны Национального собрания он заявил, что Европа перестала быть континентом мира. Собравшиеся встречали украинского лидера бурными овациями.

Во время своего выступления Зеленский также исключил возможность территориальных уступок РФ для завершения войны и заявил, что Украина сможет победить.

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