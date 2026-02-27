Говорили о единстве ЕС и США и давлении на Россию: Порошенко встретился с американскими дипломатами

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился с директором Евразийского центра Атлантического Совета, бывшим Послом США в Украине Джоном Хербстом, бывшим Послом США в Украине Уильямом Тейлором и бывшим координатором санкционной политики Государственного департамента США Дэниелом Фридом.

Видео дня

О событии политик сообщил в своих соцсетях.

"Поблагодарил за их принципиальную позицию, многолетнюю преданность и последовательную поддержку Украины. Обсудили опыт предыдущих лет и на этой основе рассмотрели наиболее действенные и эффективные подходы для нынешнего этапа противостояния России. Рад, что наша общая позиция четкая: дипломатия без силы и без инструментов давления не способна обеспечить нужный результат. Именно поэтому дипломатический трек должен сопровождаться усилением оборонных возможностей Украины, прежде всего путем предоставления дальнобойного оружия, введением креативных и более мощных санкций против российского агрессора и реальными гарантиями безопасности", – отметил пятый президент.

"Отдельное внимание уделили важности трансатлантического единства между США и Европой, двухпартийной поддержке Украины в США. Это единственный путь, которым можно остановить Путина", – убежден Порошенко.

"Также обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, в частности состояние демократии, верховенства права, вызовы коррупции и антикоррупционной борьбы. Критически важным является укрепление внутриполитического единства государства на принципах инклюзивности, взаимодействия и координации", – пишет Петр Порошенко.