Готовится встреча: в МИД Украины заверили, что между Зеленским и Трампом налажен диалог

Между украинским президентом Владимиром Зеленским и вновь избранным американским лидером Дональдом Трампом уже удалось наладить контакт. Сейчас идет подготовка к предстоящей встрече.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Мероприятие транслировал телеканал Freedom.

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