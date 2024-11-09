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Готовится встреча: в МИД Украины заверили, что между Зеленским и Трампом налажен диалог

Анна Павлова
Новости политики
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Встреча Зеленского с Трампом

Между украинским президентом Владимиром Зеленским и вновь избранным американским лидером Дональдом Трампом уже удалось наладить контакт. Сейчас идет подготовка к предстоящей встрече.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Мероприятие транслировал телеканал Freedom.

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