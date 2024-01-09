Британская The Telegraph 4 января опубликовала материал, в котором сообщила о возможной подготовке наступления на Харьков. Даже была названа дата - 15 января. В качестве косвенных признаков указывалась активизация россиянами ракетных ударов по Харькову и области. В том числе, с применением ракет из Северной Кореи. С другой стороны, удары по Харькову могли (и, вероятно, так и было) нанесены в рамках замысла массированных ракетных ударов по территории Украины 30 декабря и 2 января. Также, часть этих ударов может быть рассмотрена как ответка на атаки ВСУ по Белгороду. The Telegraph же предполагает, что это предварительные удары по тылам перед началом наступления.

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Но есть и другие признаки подготовки нового наступления на одном из направлений. За последние несколько дней россияне резко активизировали нанесение ракетных ударов по прифронтовой зоне Донецкой области. Под мощными ударами находятся Курахово, Селидово, Мирноград (Димитров), Покровск (Красноармейск), а также села в районе перечисленных населенных пунктов. Российские войска активно применяют комплексы Искандер-М, С-300, Торнадо-С. Есть жертвы среди гражданских, в том числе дети. Резкий рост количества ударов по ближним тылам украинских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях может свидетельствовать о попытке начать новый виток наступления подобный тому, который начат 10 октября под Авдеевкой.

Есть еще один важный аргумент в пользу того, что новое мощное наступление зимой Путин таки попытается начать. Речь идет о президентских выборах. Путин стремиться поддерживать имидж успешного военачальника перед внутренней и международной аудиторией. Это мы видим на примере того, как он хвастается в своих выступлениях отражением украинского контрнаступления, его встречами с военкорами, ранеными военными (такую встречу он провел 1 января). Вспоминается и так называемое "взятие Марьинки", о котором было пропагандистами доложено в начале декабря, но Путин заслушал доклад об этом от Шойгу на церемонии поднятия флага на новом фрегате Адмирал Головко. На церемонию поднятия флага Путин прервался прямо посреди саммита лидеров стран ЕАЭС, которое в это время проходило в Санкт-Петербурге.

Несомненно, Путин заинтересован в получении победы на поле боя к выборам. Такой победой вполне может оказаться захват Авдеевки, который он преподнесет не только как "освобождение" очередного города, но и уничтожение мощного укрепрайона ВСУ, ликвидацию "угрожавшего безопасности Донецка" плацдарма. В ресурсном отношении такое новое наступление обойдется Москве очень дорого. Кремлевское руководство не останавливалось перед лицом ужасающих потерь и без потребности добыть к выборам победу. Несколько бригадных комплектов техники и тысячи солдат были убиты под Авдеевкой с октября. Тем более, не может быть и речи, что потери остановят их к мартовским выборам. Ради очередных выборов Путина, тысячи, если не десятки тысяч, россиян, будут смешаны с украинским черноземом. Силы обороны Украины об этом позаботятся.