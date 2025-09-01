'Катастрофа': росСМИ 'откопали' Януковича, чтобы спросить у него о НАТО. Видео

Государственные пропагандистские СМИ России распространили "обращение" беглого президента Украины Виктора Януковича. Он заявил, что якобы "целенаправленно" работал по сближению с ЕС, но европейцы якобы "вели себя некорректно".

Янукович при этом сказал, что всегда был "категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО". По словам беглеца, это якобы "путь в никуда".

Он добавил, что вступление Киева в альянс было бы "катастрофой" и прямой дорогой к "гражданской войне".

"Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", – выдал Янукович.

Его обращение появилось на фоне заявления российского диктатора Владимира Путина, которое он сделал на саммите ШОС в Китае о "первопричинах" вторжения РФ в Украину.

Среди таких "первопричин" Путин назвал якобы попытки Запада "втянуть Украину в НАТО". В начале видео Янукович заявил, что "Владимир Владимирович совершенно прав".

"Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачи вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно", – сказал он.

По словам Януковича, европейцы якобы "не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине".

"Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед", – заявил беглец.

Дополняется...