"Катастрофа": росСМИ "откопали" Януковича, чтобы спросить у него о НАТО. Видео
Государственные пропагандистские СМИ России распространили "обращение" беглого президента Украины Виктора Януковича. Он заявил, что якобы "целенаправленно" работал по сближению с ЕС, но европейцы якобы "вели себя некорректно".
Янукович при этом сказал, что всегда был "категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО". По словам беглеца, это якобы "путь в никуда".
Он добавил, что вступление Киева в альянс было бы "катастрофой" и прямой дорогой к "гражданской войне".
"Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", – выдал Янукович.
Его обращение появилось на фоне заявления российского диктатора Владимира Путина, которое он сделал на саммите ШОС в Китае о "первопричинах" вторжения РФ в Украину.
Среди таких "первопричин" Путин назвал якобы попытки Запада "втянуть Украину в НАТО". В начале видео Янукович заявил, что "Владимир Владимирович совершенно прав".
"Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачи вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно", – сказал он.
По словам Януковича, европейцы якобы "не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине".
"Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед", – заявил беглец.
