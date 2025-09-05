Путин заявил, что войска НАТО в Украине будут 'законными целями' для России, и цинично высказался о гарантиях безопасности

Гарантии безопасности после окончания войны должна получить не только Украина, но и Россия, заявил кремлевский диктатор Владимир Путин. В то же время военнослужащих стран НАТО на украинской территории РФ будет считать "законными целями" для атак.

Видео дня

Об этом лидер государства-агрессора высказался 5 сентября на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума, организованного Россией. Его цитировали росСМИ.

Путин утверждает, что после достижения мира необходимости в размещении западных войск в Украине "не будет".

"Войска НАТО при появлении в Украине будут законными целями для армии РФ", – заявил Путин.

Однако какие-то "гарантии" глава РФ, судя по его словам, готов предоставить. При этом он хочет, чтобы Российская Федерация тоже получила некоторые обещания от Запада.

"Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять", – соврал кремлевский диктатор.

Он пожаловался, что пока что с Москвой никто не обсуждал подобные договоренности. "С нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал", – поплакался Путин.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в комментарии пропагандистским СМИ на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь "президента" РФ Дмитрий Песков сделал аналогичные заявления. Он сказал, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Киеву, но и Москве, а также подчеркнул, что Россия не примет вариантов, где безопасность Украины будут обеспечивать иностранные военные контингенты.

– Такие комментарии прозвучали после того, как 4 сентября состоялся очередной саммит "коалиции желающих". После заседания стало известно, что 26 стран взяли на себя обязательства помочь гарантировать безопасность украинцев.

– Генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что решение о размещении иностранных сил безопасности должно принадлежать только Украине; Российская Федерация не имеет права что-то решать в этом контексте.

