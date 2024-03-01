Главы МВД Украины и Чехии обсудили обмен опытом и подписали Декларацию о намерениях. Фото и видео

Глава МВД Украины Игорь Клименко во Львове 1 марта провел переговоры с коллегой из Чехии, министром внутренних дел Витом Ракушаном и его командой. В рамках встречи была подписана совместная Декларация о намерениях между ведомствами.

О деталях переговоров рассказали на сайте МВД. Клименко поблагодарил коллег за визит и помощь в борьбе с российской агрессией, а также отметил, что Украина – форпост всей Европы, который уже два года дает отпор сильному врагу.

Украинский министр отметил, что Прага с начала полномасштабного вторжения России в Украину передает нашей армии оборонные пакеты, а также оказывает экономическую, гуманитарную и медицинскую помощь. Кроме того, Чехия оказывает санкционное давление на РФ и поддерживает Украину на пути членства в НАТО и ЕС.

Вит Ракушан со своей стороны заверил, что Прага и дальше будет оказывать Украине всю необходимую помощь на пути к победе над страной-агрессором.

"Для нас существует только единственный результат – и это ваша победа. Я хочу заверить, что это долгосрочная позиция моего правительства, ведь вы боретесь за наши общие европейские ценности", – сказал министр внутренних дел Чехии.

Министры также говорили об усовершенствовании миграционного законодательства, ведь, по информации чешской стороны, в стране находятся более 500 тысяч украинцев, 380 тысяч из которых прибыли в страну с начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, Клименко поблагодарил Прагу за лечение украинских бойцов, получивших ранения на фронте.

В пресс-службе ведомства отметили, что Клименко и Ракушан подписали совместную Декларацию о намерениях между ведомствами.

"Документ предусматривает укрепление усилий в обеспечении дальнейшего прогресса на пути внедрения в деятельности органов системы МВД Украины стандартов и принципов ЕС и НАТО, обмен опытом в сфере гибридных угроз и кибербезопасности и содействия в восстановлении разрушенных в результате вторжения России инфраструктурных объектов", – говорится в сообщении.

Также делегации МВД Украины и Чехии почтили память погибших Героев российско-украинской войны на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля Клименко совершил рабочую поездку в Донецкую область. По его словам, с начала 2024 года 90 населенных пунктов Донецкой области подверглись обстрелам российских захватчиков более 600 раз.

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