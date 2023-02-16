Блог | Виталий Портников: Главный урок российского вторжения

Во время саммита министров обороны стран НАТО и заседания группы "Рамштайн" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "один из уроков, который мы уже извлекли из войны в Украине, – это важность своевременной поддержки партнеров".

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Речь шла о том, чем НАТО сможет помочь Республике Молдова и Грузии, суверенитет и стабильность которых тоже находится под угрозой из-за агрессивных планов России, связанных с реваншем не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве. Именно поэтому слова генерального секретаря НАТО, уверен, действительно являются важным выводом из ситуации, которая сложилась на постсоветском пространстве.

26 января прошлого года, за несколько недель до нападения России на Украину, тот же Йенс Столтенберг зачитал предложения НАТО о безопасности в регионе, которые стали ответом на известный российский документ, требующий от НАТО отказаться от расширения и принятия бывших советских республик в качестве главной "гарантии безопасности" России. Ответным предложением НАТО было вывести российские войска с территории бывших советских республик.

"Россия должна воздерживаться от позиционирования силы, агрессивной риторики и злонамеренной деятельности, направленной против союзников и других стран. Россия также должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран, а все стороны должны конструктивно участвовать в усилиях по урегулированию конфликтов" – говорилось в документе.

Ответом Кремля на эти, считаю, конструктивные предложения стало нападение на Украину. Теперь мы знаем, что, вероятно, готовился и государственный переворот в Молдове. (В МИД РФ причастность к перевороту опровергли, но глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости Россия может не только захватить Молдову, но и атаковать США – ред.).

Похоже, Россия не только не отказалась от усилий по дестабилизации соседних стран – она усилила их многократно. Думаю, она превратила войну даже не в продолжение политики, а в подмену политики.

Тем не менее, необходимо признать и другое. На протяжении долгого времени конфликты на постсоветском пространстве воспринимались Западом как конфликты на российском "заднем дворе". О том, что происходило в Приднестровье или в Абхазии, говорили даже с неким облегчением: Советский Союз мог взорваться, превратиться в "огромную Югославию" и это была бы самая настоящая катастрофа. А с небольшими локальными конфликтами можно сжиться, это больше проблема России, чем Запада. Даже когда Россия не просто оккупировала, но аннексировала Крым, то есть просто растоптала послевоенное международное право, позиция международного сообщества не претерпела очевидных изменений.

На словах, хотя, конечно, против России даже были введены санкции, усиленные после оккупации Донбасса. Но на деле конфликт продолжал оставаться постсоветским. И таким же он остался даже после нападения России на Украину 24 февраля прошлого года. Даже после появления той самой "большой Югославии", которой все так боялись в 90-е годы прошлого века. "Большая Югославия" уже есть, а вывод тот же самый – конфликт не должен выйти за пределы постсоветского пространства, нельзя допустить превращения стран НАТО в сторону конфликта. И это, пожалуй, то, что объединяет и самых ревностных сторонников Украины в альянсе, и тех, кто старается держаться от войны подальше. Думаю, именно это восприятие даже большой войны как постсоветского конфликта и есть то, что на самом деле объединяет Запад.

Между тем, это всегда, уверен, был конфликт ценностного характера. Это было сражение за право государств на суверенитет, территориальную целостность и возможность самостоятельно определять свое будущее. И в этом смысле право Украины или Молдовы решительно ничем не отличается от права Германии или Польши.

Если цивилизованный мир не усвоит этот – возможно, самый главный –урок войны России против Украины, то рано или поздно, уверен, война распространится на другие территории. Да, я вполне допускаю, что война напрямую не коснётся стран НАТО. Но Запад может просто истощить свои ресурсы под грузом постоянных конфликтов, притока новых беженцев, экономических и социальных проблем. Вывод, думаю, очень простой: Путина нужно остановить, пока еще есть возможности для выживания и развития цивилизованного мира.