'Главный приоритет – программа F-16': Умеров встретился в Гааге с министром обороны Нидерландов. Фото

Украинский министр обороны Рустем Умеров 31 января встретился с главой МО Нидерландов Рубеном Брекельмансом в Гааге. Они обсудили военную помощь нашему государству и синхронизировали планы поступления оружия.

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Деталями Умеров поделился в Facebook. "Нидерланды – среди лидеров поддержки Украины, и их помощь существенно выросла в 2024 году. Уже есть договоренности на 2025-й", – сообщил он.

Основной приоритет – продолжение реализации программы F-16. Наша страна ждет на новую партию самолетов в этом году, обучение пилотов, инженерного и технического состава продолжается.

"Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие нашей авиационной инфраструктуры и возможностей", – подчеркнул министр.

Второй приоритет – дроны. "Скоординировали распределение ранее анонсированных 400 млн евро, а также подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям", – рассказал Умеров.

Также политики говорили о ПВО, ракетах-перехватчиках и артиллерийских боеприпасах. По словам руководителя Минобороны, Нидерланды понимают наши потребности и готовы помогать.

Отдельным вопросом было вынесено индустриальное взаимодействие. Следующий логический шаг – развитие совместных оборонных предприятий, которые укрепят возможности обеих стан.

Умеров поблагодарил Брекельманса за продуктивные переговоры и поддержку.

Как ранее писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп 16 января посетил Киев и объявил о новой помощи. Амстердам выделил два пакета, общая стоимость которых составляет 27 миллионов евро.

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