Нидерланды предоставят Украине помощь на €27 млн: Велдкамп рассказал, на что пойдут средства

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп 16 января посетил Киев и объявил о новой помощи Украине. В этот раз Амстердам выделил два пакета, общая стоимость которых составляет 27 миллионов евро.

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Об этом сообщили в МИД Украины. В ведомстве рассказали, на что пойдут выделенные средства.

7 миллионов евро направят на усиление оборонных возможностей. Каспар Уэльдкамп назвал эту помощь "пакетом всеохватывающей устойчивости" и добавил, что ее координирует НАТО.

Другой пакет, стоимостью 20 миллионов евро, будет направлен на поддержку энергетического сектора Украины зимой в условиях российской агрессии. За эти деньги отремонтируют энергообъекты, пострадавшие из-за вражеских обстрелов.

В рамках визита в Киев Вельдкамп провел переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Во время встречи министры иностранных дел Нидерландов и Украины обсудили, в частности, будущие инвестиции в украинское производство оружия.

Речь также шла о подготовительной работе по новому, 16-му пакету санкций против РФ.

"Мы начинаем видеть, как российская экономика начинает трещать по швам. Именно поэтому санкции нужно усиливать", – подчеркнул Вельдкамп.

Кроме того, Андрей Сибига и Каспар Велдкамп поговорили и о реестре ущерба от российской агрессии, который год назад заработал в Гааге. В частности, речь шла также о начале выплат компенсаций Украине за военные повреждения, которые будут осуществляться за счет конфискованных российских активов.

Андрей Сибига выразил благодарность Нидерландам и всему нидерландскому народу за твердую поддержку нашего государства в противодействии российской агрессии. Он отметил, что Королевство Нидерланды входит в пятерку лидеров оборонной помощи Украине. Особенно ценна поддержка Амстердама в противовоздушной помощи нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA:

Нидерланды поддерживают украинскую противовоздушную оборону и киберустойчивость. На это официальный Амстердам в декабре прошлого года выделил дополнительно 22 миллиона евро.

В конце ноября 2024 года Нидерланды передали Украине три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Дополнительные установки системы ПВО необходимы для защиты гражданской и критической инфраструктуры.

В октябре 2024 года Украина получила первые нидерландские истребители F-16. Остальные из 24 самолетов появятся в ближайшие месяцы.

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