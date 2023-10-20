'Главное – защита людей': Зеленский в Николаеве провел совещание по актуальной ситуации в регионе. Фото и видео

В пятницу, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел в Николаеве совещание по актуальным вопросам безопасности и жизнедеятельности области. В частности, участники обсудили ситуацию с восстановлением водоснабжения и газоснабжения на деоккупированных территориях, водоснабжением Николаева и подготовку к отопительному сезону.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Участие в совещании приняли начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич. Последний рассказал президенту о состоянии обеспечения жизнедеятельности города, а глава ОВА – о текущей ситуации в регионе.

Кроме того, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрей Гнатов доложил о обстановке безопасности в Черном море. В частности рассказал об угрозах судоходства, созданных Россией, прикрытии портовой инфраструктуры и результатах работы "зернового коридора".

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