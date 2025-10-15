'Главная задача – масштабировать наши дальнобойные санкции': Зеленский провел Ставку с производителями оружия и военными спецслужбами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, главной темой которой стали "дипстрайки" – удары на большом расстоянии, снижающие военный потенциал России. На совещании присутствовали производители украинского оружия и военные спецслужбы.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 15 октября. По его словам, главной задачей является масштабирование возможностей украинских "дальнобойных санкций".

О заседании Ставки 15 октября

"Провел Ставку. Несколько тем, но наиболее важная – дипстрайки, наша дальнобойность. То, что действительно влияет на российский потенциал войны и ощутимо его снижает. Сегодня были как производители соответствующего нашего оружия на Ставке, так и те, кто применяет это оружие, – Вооруженные силы, специальные службы, разведка. Главная задача – масштабировать наши возможности дальнобойных украинских санкций. Потенциал для этого есть. И совместный разговор всех вместе очень помогает", – заявил Зеленский.

Подготовка встречи с Трампом

Зеленский сообщил, что украинская сторона уже подготовила военную и экономическую часть повестки дня перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Он назвал предстоящие переговоры содержательными и подчеркнул, что они могут приблизить завершение войны.

"Подготовили уже и нашу часть домашней работы перед встречей с президентом Трампом – военную часть, часть также нашу экономическую. Все детали, все есть. Повестка дня нашей встречи с президентом Америки очень содержательная, и я благодарю всех, кто помогает. Это реально может приблизить завершение войны – именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе", – отметил он.

Сейчас украинская правительственная делегация находится в Вашингтоне, где проводит предварительные встречи с американскими оборонными компаниями, в частности производителями ПВО, и энергетическими компаниями. В ее состав входят премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель МИД, посол Украины в США и другие чиновники.

О глобальных санкциях и ситуации в Беларуси

Зеленский также проинформировал об основательном докладе руководителя Службы внешней разведки Украины о влиянии санкций против РФ.

"И о том, как глобальные санкции влияют на Россию и ведут Россию именно туда, куда надо, чтобы они там теряли свой агрессивный потенциал. Знаем, как усилить давление, сделать это", – отметил он.

Отдельно обсуждали ситуацию в Беларуси, которую Кремль все активнее пытается втянуть в войну. Зеленский заявил, что партнеры будут проинформированы об этих российских планах.

"Белорусский суверенитет россияне уже забрали, и теперь хотят еще и использовать Беларусь в своих играх ради продолжения войны. Обязательно об этом предупредим партнеров", – пояснил он.

Ситуация на фронте

Главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба доложили о ситуации на фронте и в приграничных районах. Президент отметил, что самые сложные участки известны, и украинские воины делают все возможное для защиты государства.

"Вполне понятно, на каких направлениях сейчас сложнее всего, и важно, что наши подразделения, наши воины делают максимум, чтобы защитить государство. Каждый контрнаступательный шаг Украины на передовой сейчас усиливает наши позиции глобально, и это помогает в частности в диалоге с ключевыми нашими партнерами", – пояснил Зеленский.

Дипломатическая работа с партнерами

По словам Зеленского, 15 октября представители власти продолжили политическую работу на европейском направлении. Президент рассказал о разговоре с премьер-министром Греции, во время которого стороны обсудили усиление энергетического сотрудничества и другие существенные шаги ради нашей устойчивости. В частности, речь идет о возможности поставок американского газа.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работу с партнерами в Центральной и Южной Европе в рамках программы PURL, которая позволяет закупать американское оружие. "Важно, чтобы страны присоединялись к этой программе. Хорошие новости об этом от стран Северной Европы уже есть", – подчеркнул он.

Новый санкционный пакет от Британии

Президент поблагодарил Великобританию за принятие нового санкционного пакета против лиц и компаний, помогающих России вести войну. В список попали десятки людей и суда российского флота, которые перевозят нефть.

"Обязательно синхронизируем этот пакет в нашей юрисдикции и поработаем, чтобы и другие партнеры одинаково давили на Россию ради реального окончания войны. Путин должен зарабатывать меньше, и тогда безопасности в мире будет больше. А такие вещи, как "петриоты" и "томагавки", способны заложить долговременный фундамент мира. Я благодарю всех, кто с Украиной!" – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время предстоящего разговора с Дональдом Трампом планирует обсудить возможность передачи Украине систем ПВО "Пэтриот" и крылатых ракет "Томагавк". По его словам, уже определены предварительные контуры решений, которые могут усилить украинскую оборону.

