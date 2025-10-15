'Система Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию': Зеленский заслушал доклад руководителя СВР и озвучил главные тезисы

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Главе государства предоставили информацию о влиянии санкций на Россию и дальнейшей эксплуатации Беларуси в войне против Украины.

Видео дня

В ходе совещания Зеленский и Иващенко определили ключевые направления дальнейшего давления на агрессора. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Давление на Москву

По итогам доклада начальника Службы внешней разведки, президент заявил, что санкции действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять войну. Зеленский констатировал, что чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее будет возможность обеспечить надежную безопасность.

Также глава государства заявил, что были определены ключевые направления дальнейшего давления. Зеленский поручил разведке работать с соответствующими странами в этом направлении.

"Это четко подтверждается закрытыми данными, полученными нашей разведкой. Имеется также множество открытых данных, в частности, о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию. Система Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию", – заявил президент.

Визит в США и вопрос Беларуси

По словам Зеленского, в преддверии его визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами он обсудил с начальником Службы внешней разведки ключевые источники поставки в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

Глава государства подчеркнул, что Украина четко видит, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, поэтому каждая такая схема должна быть перекрыта. Зеленский отметил, что у партнеров для этого есть все возможности.

Также Иващенко доложил по поводу российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. Глава государства отметил, что публичной информации не будет, однако партнерам, для которых может быть угроза, предоставят соответствующие предупреждения.

Новость дополняется…