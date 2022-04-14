Глава ВОЗ об отношении к войне в Украине: к "белым" больше внимания, чем к жителям Африки и Азии

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил возмущение пристальным вниманием мирового сообщества к полномасштабной войне РФ против Украины. В этом контексте он умудрился разглядеть якобы признаки своеобразной расовой дискриминации.

Об этом сообщает ВВС. По словам Гебрейесуса, мир не демонстрирует равного отношения к чрезвычайным ситуациям, которые происходят с темнокожими и "белыми" людьми.

Глава ВОЗ заявил, что помощь Украине "очень важна", однако событиям в Эфиопии, Йемене, Афганистане и Сирии не уделяется такого же внимания.

"Нужно честно сказать о том, что мир не относится к человеческой расе одинаково. Некоторые ровнее других", – считает он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне еще одно скандальное заявление о войне России против Украины сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал украинцев и россиян "братскими" народами, но отказался признать, что Путин является виновником геноцида. Лидер Украины Владимир Зеленский пообещал обсудить с Макроном его точку зрения.