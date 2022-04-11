Глава Верховного суда об отставке членов ВСП за два дня до начала войны: мне до сих пор стыдно за их решение

Глава Верховного суда Украины Всеволод Князев был против увольнения членов Высшего совета правосудия (ВСП) перед полномасштабным вторжением РФ. Сейчас он испытывает чувство стыда за такое решение коллег.

Об этом Князев рассказал в интервью газете "Зеркало недели". По его словам, то, что в Украине на данный момент нет легитимных органов судебной власти – Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и ВСП – является большой проблемой.

"Я, скажу честно, был против решения членов ВСП увольняться со своих должностей в такой критический для государства момент, буквально за день до начала войны", – сказал Глава Верховного суда.

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Он добавил, что голосовал против такого решения и "убеждал каждого остаться и продолжить работу".

"Мне до сих пор стыдно за это их решение", – признался Всеволод Князев.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство членов Высшего совета правосудия заявили, что уходят в отставку после того, как Этический совет инициировал проверку 14 действующих членов ВСП на соответствие критериям профессиональной этике. Это произошло накануне российского вторжения.

Кроме того, на момент начала войны была объявлена подача документов для участия в конкурсном отборе в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

В связи с этими процессами сегодня в Украине фактически нет легитимных органов судебной власти – ВККС и ВСП. Часть полномочий, не обозначенных в Конституции, перешли лично главе Верховного суда Всеволоду Князеву.