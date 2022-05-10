Глава Пентагона: США готовы поддержать новые военные нужды Украины на поле боя

США готовы поддержать новые военные нужды Украины на поле боя с российскими оккупантами. Американское министерство обороны остается в тесном контакте с официальным Киевом.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Twitter. Он сообщил, что накануне провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, обсудив "меняющиеся военные потребности" украинской армии.

"Еще раз уверенно заявил о нашей неизменной поддержке предоставления Украине возможностей, необходимых для противодействия российской агрессии", – подчеркнул Остин.

Также глава Пентагона отметил решение президента США о выделении еще 150 миллионов долларов для обеспечения ВСУ артиллерией, противоартиллерийскими радарами и средствами радиоэлектронного подавления.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для Украины. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, произошел 9 мая – в день, когда в Москве российский диктатор Владимир Путин смотрел на позорный парад своей армии.