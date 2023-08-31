Глава Минобороны Британии Бен Уоллес уходит в отставку: кто может занять должность

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покидает свою должность. Отставку главы оборонного ведомства уже принял премьер-министр Риши Сунак.

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В своем письме к премьеру Уоллес заявил, что должность министра "дорого обходятся" ему и его семье, поэтому он окончательно принял решение сложить полномочия. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Обращаясь к премьер-министру Уоллес подчеркнул, что в последующее десятилетия мир станет еще более опасным и непредсказуемым, поэтому правительство не должно рассматривать финансирование оборонного сектора как дискреционные расходы.

"С тех пор, как я пошел в армию, я посвятил себя служению своей стране. Однако эта преданность дорого обходится мне и моей семье. После долгих размышлений я принял решение попросить, чтобы мне разрешили выйти", – заявил Уоллес.

В свою очередь Сунак заявил, что Уоллес отлично служил стране, высоко оценив его стратегическую дальновидность и ясность. Премьер добавил, что министр обороны выполнял свои обязанности с самоотверженностью и мастерством. В заключение Сунак подчеркнул, что понимает решение Уоллеса уйти в отставку после восьми лет пребывания на посту министра.

По информации Sky News, Риши Сунак собирается произвести перестановки в своем кабинете, при этом ряд людей рассмкатриваются как потенциальные преемники Бена Уоллеса. Соглансно источникам британских СМИ, новым министром обороны будет назначен Грант Шаппс, который сейчас занимает должность министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании.

Ранее Бен Уоллес заявил, что не собирается баллотироваться на следующих выборах. Уоллес объяснил свое решение усталостью от политики и государственной службы.

Напомним, Уоллес заявил, что Украине стоит больше внимания уделять благодарности за помощь Западу. Он рассказал, что в 2022 году лично ездил в Киев, чтобы получить список оружия, необходимого украинской армии.

После этого президент Владимир Зеленский прокомментировал слова британского министра обороны относительно большей благодарности. Он напомнил, что украинцы всегда были благодарны гражданам Соединенного Королевства и благодаря этому между странами есть тесные связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бен Уоллес заявил, что войну в Украине можно выиграть. Он отметил, что Россия в действительности "более хрупкая", чем это хотят признать в Москве.

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