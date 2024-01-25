Глава МИД Литвы прибыл с визитом в Киев. Фото

В четверг, 25 января, в Киев прибыл министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Чиновник прибыл поездом на центральный вокзал столицы.

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Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в соцсети Х. Глава МИД Литвы отметил, что планирует узнать, как еще его страна может помочь Украине.

"Я вернулся в столицу самых вдохновляющих европейцев, которых я когда-либо встречал, и узнаю, как Литва может помочь еще больше", – написал чиновник.

Он завершил свое сообщение лозунгом "Слава Україні!" на украинском языке.

Напомним, во время Украинского завтрака в Давосе 18 января Ландсбергис заявил, что Украине для победы над страной-оккупантом РФ нужно не 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, а 400. Он призвал партнеров передать Киеву все, что нужно для победы над агрессором.

Со своей стороны президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен взять на себя большую роль в помощи Киеву. По его словам, другим союзникам для этого не хватает воли. Политик подчеркнул необходимость немедленно содействовать развитию военных возможностей Литвы и ЕС как через закупки, так и через другое сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 января президент Владимир Зеленский посетил столицу Литвы Вильнюс, где встретился с президентом Гитанасом Науседой. Главными темами визита стали безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшая координация европейской поддержки.

– Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Запада должны ускорить предоставление военной помощи Украине. Без этого невозможно сдерживать военное давление РФ.

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