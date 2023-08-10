Глава МИД Финляндии: нельзя давить на Украину относительно мирных переговоров

Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что Украина должна сама решать, когда она будет готова к возможным переговорам со страной-агрессором Россией об окончании войны. Ни одно другое государства не должно оказывать давление на Киев в этом вопросе.

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Об этом политик сказала в четверг, 10 августа, передает издание Yle. Она отметила, что ни с одной стороны на Украину не должно оказываться давление относительно того, на каких условиях будет заключен мир.

"Особенно в этот момент очень важно, чтобы на Украину не оказывалось давление ни в каком направлении", – сказала глава МИД.

По ее словам, Запад делает все возможное для прекращения войны, поддерживая Украину "решительно, убедительно и упорно". Однако то, какой вид в конечном итоге будет иметь долгожданный мир, должно быть определено именно Киевом.

Валтонен напомнила, что Украина – суверенное государство, имеющее право на территориальную целостность и защиту.

"По той же логике Украина может определить, когда она готова к мирным переговорам или, возможно, к заключению мира", – добавила политик.

Ранее представитель Госдепа США Мэттью Миллер также заявил, что именно Украина должна самостоятельно принимать решение относительно любых переговоров с Россией. Киев неоднократно заявлял, что открыт для диалога, который будет уважать территориальную целостность и суверенитет государства, но Москва пока не настроена на это.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский диктатор Владимир Путин не может выступать стороной для переговоров между Киевом и Москвой. На фоне тех кровавых и ужасных преступлений, которые совершили оккупанты против украинского народа, садиться за стол переговоров с их главарем не представляется возможным.

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