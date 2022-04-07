Глава МИД Британии заявила, что эпоха взаимодействия с Россией подошла к концу

Эпоха взаимодействия НАТО с Россией закончена. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Слова Трасс приводит телеканал CNN, в распоряжении которого оказалось заявление МИД Британии. Так, на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе вечером в среду, 6 апреля глава британского МИД сказала, что "основополагающий акт Россия-НАТО мертв".

По словам Трасс, сегодня пришла пора "отказаться от устаревшего подхода к обращению с Россией".

"Эпоха взаимодействия с Россией завершилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, защите и сдерживании", – сказала глава МИД Британии.

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Кроме того, Трасс подчеркнула, что НАТО не может допустить "вакуума безопасности" на своих восточных границах и должна "переосмыслить" поддержку стран, "попавших в паутину российского влияния", таких как Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия.

Она также призвала партнеров ужесточить санкции и вооружить Украину "быстро и решительно, чтобы гарантировать поражение Путина".

Как известно, согласно закону 1997 года о взаимоотношениях НАТО и России, Альянс и РФ "не считают друг друга противниками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания решила ввести санкции против восьми российских олигархов. Среди них оказались глава правления Газпромбанка и руководитель "Газпром нефти".