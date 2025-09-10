Германия вышла на первое место в мире по объемам поддержки Украины: Писториус пообещал новые элементы для Patriot

Берлин постоянно усиливает поддержку Украины. Именно Германия, а не США сейчас занимают первое место по этому показателю среди стран-партнеров.

Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил на заседании Бундестага по вопросам правительства после летнего перерыва в парламенте в среду, 10 сентября 2025 года. Он, в частности, пообещал в ближайшие недели передать Киеву новые элементы для систем Patriot, чтобы усилить украинскую ПВО.

По его словам, Германия также продолжает обучение украинских военных. Их уже прошли более 21 тысячи украинских солдат.

"В следующем году поддержка составит девять миллиардов евро, в этом году немного меньше. Совместные предприятия между немецкой и европейской промышленностью и Украиной важны. Потому что украинская промышленность не может быть полностью использована с ее мощностями там", – сказал Писториус.

Министр подчеркнул, что оперативная готовность и надежность перед партнерами являются стандартами,"по которым нас должны оценивать".

"Вызовы политике безопасности являются серьезными, и мы относимся к ним серьезно", – резюмировал Писториус.

Что предшествовало

Во вторник, 9 сентября, министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" назвал основные направления, реализация которых для Украины "критически важна" для адекватного ответа на эскалацию со стороны страны-агрессора. Среди прочего он определил "регулярные поставки пакетов вооружений", а также "санкции, чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны"

Предыдущее, то есть 29-е, заседание Контактной группы по вопросам Украины состоялось 21 июля. Тогда председательствовали Германия и Великобритания. На заседании присутствовали министры обороны и их заместители из 52 стран; США представлял посол при НАТО Мэтью Уитакер.

А во время 28-го "Рамштейна" было принято решение о совместном производстве украинского оружия в странах-партнерах для нашего государства. Все произведенное на таких предприятиях будет идти на нужды украинской армии, пока идет война.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается создание указанных совместных предприятий по производству оружия. В частности, впервые в истории наша страна начала строить совместный завод с Данией на территории последней.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, "за время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, – это украинское оружие и это сильное оружие".

