Германия затягивает поставки зенитных установок Gepard Украине: СМИ назвали причину

Германия снова затягивает процесс передачи Украине тяжелого вооружения, необходимого для борьбы с российскими оккупантами, из-за "недопонимания между правительствами". Выяснилось, что Киеву самому придется заказывать зенитные установки "Gepard", обещанные Германией, у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Об этом пишет немецкое издание Welt, ссылаясь на собеседника в правительственных кругах Киева. Отмечается, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не проинформировала об этом украинские власти.

Ранее в Германии заявили, что поставлять Украине зенитные самоходные установки будет непосредственно немецкое правительство.

Однако уже через день Ламбрехт сказала, что речь идет о "контракте между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение.

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По состоянию на 6 мая не была названа точная дата, когда Киеву предоставят "Gepard", отметили в Welt.

Вместе с тем, в компании KMW тоже по-своему поняли заявление немецких властей о договоренностях между Берлином и Киевом. Там рассказали, что упомянутые установки "Gepard" перед отправкой должны быть отремонтированы.

Этот процесс пока не начался, так как в KMW ждали подтверждения поставок со стороны немецкого правительства.

Напомним: Украина предлагает немецкому правительству принять закон о ленд-лизе по примеру Соединенных Штатов. Также был бы важен долгосрочный союз ФРГ против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война, начатая Россией против Украины, не завершится быстро. По его убеждению, страна-агрессор постоянно демонстрирует, что готова и дальше продолжать разрушать украинское государство.